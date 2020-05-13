Какие здравницы Сочи готовы принять туристов с 1 июня 2020 года: в городе откроются 65 санаториев, имеющих медицинскую лицензию

Открытие санаториев в Сочи после карантина намечено на 1 июня. 65 здравниц Сочи готовы принять туристов и выполнят рекомендации Роспортебнадзора, связанные с ограничениями из-за эпидемии коронавируса. В городе откроют только те санатории, которые имеют специальную медицинскую лицензию.

Поэтапный выход курортной отрасли из ограничительного периода обсудили на заседании краевого оперативного штаба под председательством губернатора региона 12 мая. Вениамин Кондратьев сообщил, что при сохранении стабильной эпидемиологической обстановки на территории края, принимать туристов смогут организации, имеющие специальную медицинскую лицензию.

Поэтапный выход курортной отрасли из ограничительного периода обсудили на заседании краевого оперативного штаба. Фото: @ann_image77

– Предприятия могут начать работу в соответствии с регламентом, утверждённым Роспотребнадзором. Для людей, приезжающих в санатории, основанием проезда будет наличие путёвки. Отдыхающие должны помнить, что они приезжают в санатории, а не на курорт. Пляжи и общественные места будут закрыты. Туристы смогут находиться только на территории санаториев. Ответственность за это будет лежать на самом лечебном учреждении. Также нужно организовать шаттлы от вокзалов и аэропортов до мест оздоровления, чтобы люди передвигались централизованно. Кроме того, мы приняли решение, что курортный сбор до 1 января 2021 года взиматься не будет, - подчеркнул губернатор.

Туристы смогут находиться только на территории санаториев. Фото: @ann_image77

Как отметил в ходе совещания мэр Сочи Алексей Копайгородский, пребывание отдыхающих в сочинских санаториях будет проходить в максимально безопасных условиях.

- На сегодняшний день 65 санаториев Сочи имеют медицинскую лицензию. В общей сложности они смогут принять порядка 40 тысяч туристов, в ближайшее время будет проведена проверка этих организаций совместно с представителями Роспотребнадзора. К 1 июня все учреждения будут готовы, - прокомментировал глава города.

Заместитель директора департамента курортов и туризма администрации Сочи Сергей Доморат обратил внимание, что Сочи – курорт многопрофильный, специализирующийся на лечении болезней сердечно-сосудистой системы, центральной и периферической нервной системы, опорно-двигательного аппарата, гинекологических, дерматологических, иммунно-аллергических заболеваний.

- Наша лечебная база – самая развитая и оснащенная в Российской Федерации. Это 65 методик санаторно-курортного лечения, новейших разработок и использования современной медицинской техники высокопрофессиональными специалистами-курортологами, - подчеркнул Доморат.

По его словам открытие санаториев в Сочи после карантина создаст высокоэффективные, не имеющие аналогов в мире, комплексные методы оздоровления и реабилитации для туристов.

БУДЬ В КУРСЕ

Какие санатории начнут работать с 1 июня

1. «Адлеркурорт», Адлерский район, ул. Ленина, 219.

2. Санаторий «Металлург», Сочи, Курортный проспект, 92.

3. Пансионат «Автомобилист», Сочи, ул. Сухумское шоссе, 31.

4. Санаторий «Магадан», Сочи, ул. Декабристов, 161.

5. Пансионат «Гренада», Сочи, ул. Партизанская, 59.

6. Пансионат «Орбита-1», Сочи, ул. Ленина, 280-а.

7. Детский противотуберкулёзный санаторий «Пионер», Сочи, ул. Сибирская, 29.

8. Санаторий «Бирюза», Сочи, ул. Победы, 167

9.Санатория им Н.А. Семашко, Сочи, ул. Семашко, 17 а.

10. Детский санаторий для больных туберкулезом «Горный воздух», Сочи, ул. Декабристов, 163.

11. Пансионат «Бургас», Сочи, ул. Ленина, 233.

12. Санаторий «Волна Резорт и СПА», Сочи, ул. Ленина, 219А.

13. Санаторий «Заполярье», Сочи, ул. Пирогова, 10.

14. Санаторий «Знание», Сочи, ул. Просвещение, 39.

15. Пансионат «Изумруд», Сочи, ул. Ленина, 278А.

16. Санаторий «Известия», Сочи, ул. Ленина, 282.

17. Санаторий «Южное взморье», Сочи, ул. Калинина, 1.

18. Оздоровительное объединение «Южный», Сочи, ул. Ленина, 300.

19. Санаторий «Роза Хутор», п. Красная поляна, ул. Медовея, 4.

20. Пансионат «Фрегат», Сочи, ул. Ленина, 219.

21. Санаторий «Аврора», Сочи, ул. Адлерская, 5.

22. Санаторий «Актер», Сочи, Курортный проспект, 105А.

23. Санаторий «Голубая горка», Сочи, ул. Шоссейная, 15.

24. Санаторий «Зеленая роща», Сочи, Курортный проспект, 120.

25. Санаторий «Золотой колос», Сочи, Курортный проспект, 86.

26. Санаторий «Мыс Видный» Сочи, Новороссийское шоссе, 1.

27. Санаторий «Авангард», Сочи, Курортный проспект, 83.

28. Санаторий «Сочинский», Сочи, Курортный проспект, 94.

29. Санаторий «Светлана», Сочи, Курортный проспект, 75.

30. Санаторий им. М.В.Фрунзе, Сочи, Курортный проспект, 87.

31. Санаторий «Электроника», Сочи, Новороссийское шоссе, 5.

32. Пансионат «Эдем», Сочи, ул. Черноморская, 14

33. Санаторий «Юность», Сочи, Курортный проспект, 103/3

34. Санаторий «Беларусь», Сочи, ул. Политехническая, 62

35. Санаторий «Октябрьский», Сочи, ул. Плеханова, 42/44

36. Санаторий «Радуга», Сочи, ул. Виноградная, 53

37. Санаторий «Русь», Сочи, ул. Политехническая, 22

38. Санаторий «Сочи», Сочи, ул. Виноградная, 27

39. Санаторий «Черноморье» , Сочи, ул Орджоникидзе,27

40. Санаторий «Белые Ночи», п.Уч-Дере

41. Санаторий «Аврора», Сочи, ул. Авроры, 6

42. Санаторий «НЕВА Интернейшенел», Сочи, ул. Виноградная, 101

43. Клинический санаторно-курортный комплекс «АКВАЛОО», Сочи, ул. Декабристов, 78Б

44. Санаторий «Лазурный берег», п. Головинка ул. Медицинская, 9

45. Оздоровительный комплекс «Дагомыс», Сочи, ул. Ленинградская, 7

46. Санаторий «Ивушка» Сочи, ул. Лучезарная, 14

47. Оздоровительный центр «Санаторий «Юг», мкр. Советквадже ул.Сибирская ,6

48. Санаторий «Лазаревское», Сочи, ул. Сочинское шоссе, 6

49. Санаторий «ОДИССЕЯ», Сочи, Сочинское шоссе, 28

50. Санаторий «Чемитоквадже», Сочи, ул. Курская, 57А

51. Пансионат «Шексна», п. Вардане, ул. Львовская, 8/5

52. Санаторий «Янтарь», Сочи, ул. Победы, 333

53. Санаторий «Тихий Дон», Сочи, ул. Кольцевая, 10

54. Детский санаторий «Смена», Сочи, ул. Сибирская,138

55. Санаторий им. Ф.Э. Дзержинского, Сочи, ул. Виноградная, 35

56. Санаторий «Салют», Сочи, ул. Санаторная, 49

57. Санаторий «Правда», Сочи, Курортный проспект, 99

58. Санаторий «Искра», Сочи, Курортный проспект, 100

59. Санаторий «Прогресс», Сочи, Сухумское шоссе, 11

60. Санаторий «Маяк», п. Аше, ул. Авроры, 4.

61. Лечебно-оздоровительный комплекс «Горный воздух», Сочи, ул. Таганрогская, 4/3

62. Санаторий «Победа», Сочи, Новороссийское шоссе, 2

63. Пансионат «Факел», Сочи, ул. Первомайская, 31 А

64. Отель «Alean Family Resort Spa «Sputnik», Сочи, ул. Новороссийское шоссе, 17/1

65. Санаторий «Кавказ», Сочи, ул. Железнодорожная, 14

А так же - Бальнеологический курорт «Мацеста», Сочи, Аллея Челтенхэма, 4