Коронавирус в Краснодаре, последние новости на 14 мая 2020: за день за нарушение карантина оштрафовали 196 человек, парикхмахерские и салоны красоты откроют 23 мая

Предлагаем вашему вниманию последние новости о коронавирусе в Краснодаре на 14 мая. В городе продолжают действовать карантин и пропускной режим, введенные до 23 мая.

За предыдущие сутки уличные патрули оштрафовали за нарушение карантина 196 человек. Еще 203 человека получили уведомления о необходимости соблюдения самоизоляции. 422 автомобиля не пустили в город без пропусков.

Растет и количество заболевших коронавирусом в Краснодаре. На утро 14 мая известно о 47 новых случаях заражения COVID-19, среди которых шестимесячный ребенок, всего такой диагноз в краевом центре получили 890 человек – это больше, чем в любом другом городе или районе края. Всего на Кубани 2222 заболевших коронавирусом.

Всех прибывающих из других регионов направляют на 14-дневный карантин, только 12 мая 52 человека отправились в обсерваторы. На утро среды, 13 мая, в семи обсерваторах Краснодара находятся 825 человек.

Стало известно, что с 23 мая в Краснодаре возобновят работу салоны красоты и парикмахерские, прачечные и химчистки, ателье, организации технического обслуживания автомобилей и магазины непродовольственных товаров. Правда, все организации будут обязаны соблюдать санитарные требования Роспотребнадзора.