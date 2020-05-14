2020-05-14T11:35:20+03:00
Общество

Автомобилисты Краснодарского края, покупая транспондер Т-pass, помогут ветеранам

Доставку «до двери» можно оформить всего за 1 рубль.
Ольга КУПОРОВА
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ПВП автомобильной дороги М-4 «Дон». Фото: ООО «Автодор – Платные Дороги»ПВП автомобильной дороги М-4 «Дон». Фото: ООО «Автодор – Платные Дороги»
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В этом году страна отмечает 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Символом всенародной памяти стала акция «Красная Гвоздика». К ней присоединились уже тысячи человек, общественных организаций и предприятий. В их числе ООО «Автодор – Платные Дороги».

Накануне совместно с Благотворительным Фондом «Память поколений» была выпущена лимитированная серия транспондеров T-pass «Помнить – значит делать», часть средств от продажи устройств будет направлена на медицинскую помощь ветеранам Великой Ответственной Войны и других боевых действий.

Лимитированная серия транспондеров T-pass «Помнить – значит делать». Фото: ООО «Автодор – Платные Дороги»

Лимитированная серия транспондеров T-pass «Помнить – значит делать». Фото: ООО «Автодор – Платные Дороги»

Участвовать в акции могут и жители Кубани. В Центрах продаж и обслуживания, которые расположены на платных участках автодороги М-4 «Дон» и в Интернет-магазине уже появились транспондеры лимитированной серии в двух вариантах дизайна: «Журавль» и «9 Мая».

- Стоимость сохранилась на уровне цен устройств других лимитированных серий и составляет 1450 рублей, - пояснили организаторы акции. - В каждую коробку с транспондером вложен металлический значок «Красная гвоздика» - всенародный символ памяти о павших героях и благодарности ныне живущим ветеранам боевых действий, которые сражались за наше Отечество. Отметим, что на сегодняшний день фонд оказал поддержку 12 000 ветеранам.

Понимая важность соблюдения профилактических мер и ограничений, введенных в Краснодарском крае, автомобилисты Кубани до 31 мая получают возможность доставки транспондера «до двери» всего за 1 рубль. Такая доставка доступна только при покупке в Интернет-магазине официального сайта транспондера T-pass.

До 31 мая доставка транспондера «до двери» всего за 1 рубль. Фото: ООО «Автодор – Платные Дороги»

До 31 мая доставка транспондера «до двери» всего за 1 рубль. Фото: ООО «Автодор – Платные Дороги»

Напомним, что транспондеры T-pass позволяют экономить не только время при проезде Пунктов взимания платы на скоростной автодороги М-4 «Дон», но и на его оплате, получая скидку от базовых тарифов.

А дополнительно можно сэкономить на будущих поездках, приобретая сейчас Абонемент на проезд в Центрах продаж. При этом будет действовать дополнительная скидка до 15% и на покупку транспондера. Для тех, кто часто передвигается по определенным маршрутам, выгода достигает до 50%!

- Чем больше поездок включено в Абонемент, тем больше скидка на проезд, а теперь - и скидка на покупку транспондера T-pass, - пояснили в ООО «Автодор-Платные Дороги». - По условиям акции при покупке Абонемента на 20 поездок скидка на покупку устройства составит 5%, на 30 поездок - 10%, на 50 поездок - 15%.

ПОДДЕРЖКА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

В период, когда многие компании Краснодарского края нуждаются в поддержке и оптимизируют расходы, «Автодор-Платные Дороги» запустил проект «Аренда транспондера T-pass за 1 копейку», который будет действовать с начала мая и до 31 августа 2020 года. Количество устройств на одну компанию (юридические лица и индивидуальные предприниматели) не ограничено, в аренду можно взять столько устройств, сколько необходимо для поддержки автопарка. А дополнительные условия таковы: минимальный срок гарантии составляет 30 дней, а максимальный – с момента заключения договора до 31 августа; в аренду можно взять как новые устройства, так и бывшие в употреблении, – от этого зависит процент скидки, если в конце срока аренды компания решит выкупить их. Так, новые транспондеры после 3-4 месяцев аренды можно выкупить со скидкой 15%, а бывшие в употреблении при тех же условиях – со скидкой 50%.

ВАЖНО!

Центры продаж и обслуживания в Краснодарском крае:

- 1184 км автомобильной дороги М-4 «Дон» (расположен по направлению «в Москву» до пересечения Пункта взимания платы). Режим работы: 09:00-21:00, ежедневно.

- 1223 км автомобильной дороги М-4 «Дон» (направление «в Москву», рядом с Пунктом взимания платы) Режим работы: 09:00-21:00, ежедневно.

Со всей актуальной информацией о проводимых акциях можно ознакомиться на сайте «Автодор – Платные Дороги».

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