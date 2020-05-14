Мэрия Новороссийска передумала забирать лицензию у застройщика, которого наказали из-за маевки рабочих на площадке

Не успели жители Новороссийска забыть праздничный пикник, на который заявилась заммэра Екатерина Демченко, как снова в центре обсуждения – вечеринка в общественном месте. На этот раз тусовку устроили строители. Прямо на стройплощадке около возводящегося ЖК в селе Гайдук они накрыли столы, танцевали и слушали громкую музыку. Банкет под открытым небом сняли жильцы дома, окна которого как раз выходят на сторону строящегося комплекса. Ролик недовольные новороссийцы загрузили в социальные сети.

В Новороссийске рабочие устроили шумный праздник на стройплощадке.

- Вот так отдыхают строители, им все можно… О, пляски уже пошли! – возмущались жители города поведением рабочих.

Глава Новороссийска быстро отреагировал на произошедшее. Как и в случае со своей подчиненной, Игорь Дяченко закрывать глаза на нарушение не стал.

- В социальных сетях появилось видео, на котором группа рабочих весело отмечают маевку. На записи видно, что на строительной площадке собралось не менее полутора десятков человек, - сообщил глава города-героя Игорь Дяченко. – Во время расследования выяснилось, что на видео, - граждане Узбекистана. Все они работали на той самой стройке.

Нарушителей, как и во всех подобных случаях, накажут рублем. На прораба и его бригаду составили протокол о нарушении режима самоизоляции. В ближайшее время состоится суд, который, скорее всего, всех оштрафует. Но на этом неприятности не закончились.

- У застройщика, который занимается возведением ЖК «Гайдук-Сити», отозвали разрешение на строительство, - добавил Игорь Дяченко.

Это означает, что работы на объекте компания продолжать не может. После заявления у жителей города возник резонный вопрос – а что будет с домом дальше?

- Кто-то другой достраивать будет? – интересуются новороссийцы, переживая, что в городе появится очередной долгострой. – Или пострадают дольщики, купившие квартиры в доме?

В итоге в мэрии пришли к выводу, что в отношении застройщика приняли слишком жесткие меры.

- Согласно действующему законодательству РФ отсутствуют достаточные основания для прекращения действия разрешения на строительство, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в управлении архитектуры и градостроительства администрации Новороссийска. – Был вызван застройщик, с которым проведена беседа. Кроме того, на него составлен протокол об административном правонарушении за шум на стройке. Возведение дома продолжится, по-прежнему остаются те же рабочие, но теперь на объект ежедневно наведываются наши специалисты, которые следят за тем, чтобы подобных нарушений больше не было.

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