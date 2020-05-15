Коронавирус в Сочи, последние новости на 15 мая 2020: в городе подтверждены 9 новых случаев опасной инфекции

Из 97 новых случаев коронавируса в регионе в целом, в Сочи подтвержденный диaгноз COVID-19 выявлен у 9 человек. В числе заболевших один ребенок.

Об этом сообщили в краевом оперaтивном штaбе.

Таким образом, за период с начала пандемии, в городе наличие коронавирусной инфекции в результате тестирования подтверждено у 234 человек.

- 33 пациента находятся в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких в СКИБ, Лабинской, Тихорецкой и Крымской ЦРБ, краевых больницах №1 и №2, в Горячем Ключе, а также в инфекционных больницах Сочи, Новороссийска и Армавира,- говорится в сообщении краевого Минздрава .

С 1 июня на курорте начнут работу санатории, обладающие медицинской лицензией.

1954 человека изолированы в обсерваторах на территории Краснодара, Сочи, Туапсе, Армавира, Анапы, Ейска, станиц Голубицкая и Кущевская, поселка Кабардинка.

За время с начала работы центров изоляции выявлено 34 положительных результата тестов на COVID 19 у проживающих в обсерваторах.

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