2020-05-14T11:46:50+03:00
Общество

Число заболевших коронавирусом в Сочи на 15 мая 2020: в городе диагноз COVID 19 подтвержден у 234 пациентов

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Сочи на 15 мая 2020 года
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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В Сочи коронавирус выявлен у 234 человекВ Сочи коронавирус выявлен у 234 человекФото: Андрей АБРАМОВ
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В Сочи на данный момент коронавирусная инфекция выявлена у 234 человек.

- За последние сутки в городе подтвердилось 9 случаев опасной болезни, - сообщили в оперaтивном штaбе Краснодарского крaя.

Всего за сутки в регионе коронавирус подтвержден у 97 пациентов. По данным регионального оперштаба, в обсервaторах края находятся 1954 человека. Их состояние удовлетворительное.

За время с начала пандемии выявлено 34 положительных результата у проживающих в обсерваторах, - говорится в сообщении краевого оперштаба.

33 пациента находятся в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких в СКИБ, Лабинской, Тихорецкой и Крымской ЦРБ, краевых больницах №1 и №2, в Горячем Ключе, в инфекционных больницах Сочи, Новороссийска, Армавира.

Общее число заболевших в крае составляет 2319 человек, из них 124 ребенка. Всего 858 пациентов выписаны с выздоровлением, в том числе 117 человек за последние сутки. 24 пациента умерло,- сообщили в краевом министерстве здравоохранения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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