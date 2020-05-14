2020-05-14T12:01:48+03:00
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Ночь музеев 2020 в Краснодаре будет необычной: расписание онлайн-мероприятий

В этом году Ночь музеев 2020 в Краснодарском крае пройдет 16 мая в Сети
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Фото: пресс-служба министерства культуры Краснодарского краяФото: пресс-служба министерства культуры Краснодарского края
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Эпидемия коронавируса не помешает ежегодной просветительской акции в Краснодаре, а лишь скорректирует планы организаторов. Ночь музеев 2020 пройдет на Кубани в режиме онлайн 16 мая и начнется она в 14 часов, а завершится в полночь. Главной темой акции станет 75-летие Великой Победы и «Символы эпохи победителей».

Государственные и муниципальные музеи и библиотеки Краснодарского края выйдут в Сеть, чтобы рассказать о людях, предметах, культуре 40-х годов прошлого века.

Краснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник им. Е.Д. Фелицына проведет серию трансляций в своем инстаграм-аккаунте. Зрителей ждут видеоэкскурсии, лекции и мастер-классы. В 14 часов начнется лекция профессора, историка Олега Ратушняка о ключевой роли единства народа страны перед лицом страшной угрозы фашизма. А вечером программу завершит исполнение песен и чтение стихов о войне.

На странице Краснодарского художественного музея имени Ф.А. Коваленко расскажут о флоротипии и проведут мастер-класс по созданию цветочных композиций. Кроме того, зрителей ждет обзор произведений искусства, связанных в Великой Отечественной войной, из фондов музея.

В Краснодарском краевом выставочном зале художники Дмитрий Селезнев, Лидия Соболева и Анна Пасхалиди в режиме онлайн в соцсетях расскажут о натюрмортах и дадут мастер-класс. Начало в 20 часов. А в 19 часов театр «ТМИН» выступит с отрывками из поэмы «Василий Теркин».

Комплекс «Россия – Моя история» в 13:30 начнет трансляции лекций о достижениях советских ученых времен войны, проведет экскурсии и видеообзоры о жизни страны в военные и послевоенные годы.

Виртуальные вставки и лекции подготовили Новороссийский исторический музей-заповедник и музей города Сочи. В городе-герое расскажут не только о мужестве и стойкости воинов, а также о том, как восстанавливали почти разрушенный до основания Новороссийск.

В стороне от «Ночи музеев» не остались и библиотеки. В библиотеке имени Пушкина готовят лекции и презентации о фронтовиках-работниках Краснодарского театра драмы, а также о храмах-памятниках, возведенных в честь воинских побед.

Завершит цикл мероприятий Ночи музеев видеолекция «Казаки – всадники Победы», посвященная славной странице истории кубанского казачества – участию отдельных казачьих формирований в Великой Отечественной войне.

Детская библиотека имени братьев Игнатовых также расскажет о самых интересных книгах из своих фондов. В Ночи музеев 2020 будут участвовать Краснодарская краевая юношеская библиотека и краевая специальная библиотека им. А.П.Чехова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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