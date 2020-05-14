В Крымске в память о героях ВОВ запустили в небо воздушный шар с символами Победы

В память о героях ВОВ Федерация бокса России, региональные Федерации 9 мая запустили в небо воздушные шары с символами Победы, фотографиями боксеров, которые также встали на защиту Родины и прошли это путь достойно.

В Крымске в память о героях ВОВ запустили в небо воздушный шар с символами ПобедыФото: Виталий ТИМКИВ

- В Крымском районе акция планировалась в День Победы, но из-за сильного ветра полет был отложен, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Крымска.

В Крымске в память о героях ВОВ запустили в небо воздушный шар с символами ПобедыФото: Виталий ТИМКИВ

Сегодня, 14 мая, в небе над Крымском пролетел воздушный шар с плакатом. На фото изображен парад Победы 1945 года на Красной площади в Москве, командовал мероприятием дважды Герой Советского Союза, Кавалер Ордена «Победа» Константин Константинович Рокоссовский.

В Крымске в память о героях ВОВ запустили в небо воздушный шар с символами ПобедыФото: Виталий ТИМКИВ

Над Крымском шар пролетел в период с 6 до 7 утра. Стартовала акция в 5 утра в районе Опытной станции.

В Крымске в память о героях ВОВ запустили в небо воздушный шар с символами ПобедыФото: Виталий ТИМКИВ