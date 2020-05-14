2020-05-14T13:26:27+03:00
Общество

Отмена ОГЭ в Краснодарском крае 2020: что теперь ждать школьникам и их родителям

Главное об отмене ОГЭ в Краснодаре в 2020 году
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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ОГЭ отменен для девятиклассников в 2020 годуОГЭ отменен для девятиклассников в 2020 годуФото: Мария ЛЕНЦ
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В министерстве просвещения России заявили, что основные государственные экзамены (ОГЭ) по русскому языку и математике отменят для учеников девятых классов в 2020 году. Итоговыми оценками в аттестатах станут годовые.

Возможности сдать ОГЭ по выбору также не будет. Занятия для девятиклассников продлятся в дистанционном режиме до 5 июня, так что еще есть время исправить оценки.

Чтобы поступить в колледж, выпускникам будет достаточно подать заявление и предоставить аттестат об окончании девяти классов.

По вопросам государственной итоговой аттестации девятиклассников в министерстве образования Краснодарского края работает горячая линия по номеру 8 (918) 069-65-86 ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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