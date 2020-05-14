Отмена ОГЭ в Краснодарском крае 2020: что теперь ждать школьникам и их родителям

В министерстве просвещения России заявили, что основные государственные экзамены (ОГЭ) по русскому языку и математике отменят для учеников девятых классов в 2020 году. Итоговыми оценками в аттестатах станут годовые.

Возможности сдать ОГЭ по выбору также не будет. Занятия для девятиклассников продлятся в дистанционном режиме до 5 июня, так что еще есть время исправить оценки.

Чтобы поступить в колледж, выпускникам будет достаточно подать заявление и предоставить аттестат об окончании девяти классов.

По вопросам государственной итоговой аттестации девятиклассников в министерстве образования Краснодарского края работает горячая линия по номеру 8 (918) 069-65-86 ежедневно, кроме субботы и воскресенья.