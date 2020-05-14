Перенос ЕГЭ в Краснодарском крае 2020: когда пройдут экзамены для школьников?

Из-за эпидемии коронавируса в России перенесут сроки проведения ЕГЭ. Изначально их сдвинули до 8 июня, но уже ясно, что экзамены пройдут позже. Конкретная дата еще не названа. Не исключено, что ЕГЭ-2020 в Краснодарском крае будут сдавать с 4 по 25 августа или с 11 по 31 августа. Точные даты определят соответствующими приказами.

При этом сдавать ЕГЭ будут только те выпускники, которые намерены поступать в вузы. Остальным выставят итоговые оценки на основании годовых. По словам министра просвещения Сергея Кравцова, будущие абитуриенты смогут выбрать сколько экзаменов для сдачи, сколько им необходимо для поступления.

Все экзамены будут сдавать по единому для страны расписанию, которое утвердят позднее. Кроме того, в пунктах проведения будут приняты меры профилактики коронавирусной инфекции.

- Ученики 11-х классов продолжат заниматься до 5 июня и будут готовиться к государственной итоговой аттестации. Мы готовим пункты проведения итоговой государственной аттестации и ждем рекомендаций от федеральных и краевых ведомств по времени ее проведения и формате. Они пока еще официально не утверждены. Ожидаем, что эти письма поступят после 23 мая, после окончания основного учебного года, - рассказал директор департамента образования Алексей Некрасов.

По вопросам государственной итоговой аттестации одиннадцатиклассников и сдачи ЕГЭ можно обращаться на горячую линия министерства образования Краснодарского края по телефону 8 (918) 189-99-02 ежедневно, кроме субботы и воскресенья с 9 до 18 часов.