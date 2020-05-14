2020-05-14T14:19:24+03:00
Общество

В Госдуме РФ поддержали инициативу Сочи обеспечить санаторно-курортным отдыхом медиков, которые спасают больных коронавирусом

Мэр курорта выступил с инициативой принять на лечение и оздоровление российских врачей и их семьи
Зоя ВИШНЕВАЯ
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В Госдуме РФ поддержали инициативу Сочи обеспечить санаторно-курортным отдыхом медиков, которые спасают больных коронавирусом.В Госдуме РФ поддержали инициативу Сочи обеспечить санаторно-курортным отдыхом медиков, которые спасают больных коронавирусом.Фото: Юлия БАРАНОВА

Глава города Сочи Алексей Копайгородский обратился к министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко с инициативой принять на санаторно-курортное лечение и оздоровление российских врачей и их семьи.

- Речь идет о российских медиках, которые сражаются со смертельно опасной инфекцией COVID-19 в больницах и госпиталях страны, подвергая риску свое здоровье, - говорится в письме Копайгородского. – Считаю необходимым пригласить их в Сочи на реабилитацию, как только пандемия завершится. Организовать для медиков и членов их семей полноценный отдых и лечение было бы проявлением всеобщей благодарности и заботы.

Для санаторно-курортного комплекса города Сочи реализация этого проекта стала бы существенным фактором повышения загрузки номерного фонда. Мэрия Сочи просит Министерство здравоохранения РФ проработать с Минфином РФ возможность выделения денежных средств на эти цели.

Для санаторно-курортного комплекса города Сочи реализация этого проекта стала бы существенным фактором повышения загрузки номерного фонда. Фото: @ann_image77

Для санаторно-курортного комплекса города Сочи реализация этого проекта стала бы существенным фактором повышения загрузки номерного фонда. Фото: @ann_image77

Копия письма Копайгородского была отправлена депутату Государственной Думы от Сочинского округа Константину Затулину и доведена до руководства парламентской фракции партии «Единая Россия». На прошедшем накануне в Госдуме Правительственном часе с участием министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, инициативу сочинцев поддержал вице-спикер Госдумы, руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов.

То, что сегодня делают сотрудники медицинских учреждений, это настоящий подвиг. Фото: архив КП

То, что сегодня делают сотрудники медицинских учреждений, это настоящий подвиг. Фото: архив КП

- То, что сегодня делают сотрудники медицинских учреждений, волонтеры, это настоящий подвиг. И нужно обязательно рассмотреть возможность обеспечить всех, кто принимает участие в борьбе с этой напастью, санаторно-курортным лечением. Это поддержит и наши санаторные учреждения, и даст возможность поправить здоровье тем, кто сегодня ведет самоотверженную борьбу. Со своей стороны, мы готовы к взаимодействию и оперативному принятию необходимых решений, - отметил в своем выступлении на Правительственном часе Неверов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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