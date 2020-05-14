Заболела рука, оказалось - рак: 7-летнего мальчика спасают от опухоли спинного мозга

Захар Гуров рос обычным мальчиком, резвился и наслаждался детством, как все. Всё началось с незначительной, казалось, боли в руке.

- Мышцы рук и ног ослабли, сын уже не мог ходить. Захара обследовали, провели МРТ спинного мозга, и выяснилось, что в грудном отделе позвоночника – в спинном мозге – образовалась опухоль, и она оказалась злокачественной! - рассказывает мама мальчика Алла.

В срочном порядке Захара прооперировали, но полностью удалить опухоль не получилось из-за угрозы задеть спинной мозг. Больше года мальчик проходил курсы химиотерапии, а прошлым летом наступила долгожданная ремиссия.

- Сын снова смог ходить, чувствовал себя хорошо, и казалось, что о страшной болезни можно забыть. Но увы, перед самым Новым годом рак вернулся, опухоль дала метастазы в головной и спинной мозг. - продолжает Алла Гурова.

Сейчас оперировать Захара невозможно. Химиотерапия позволила чуть уменьшить размер новой опухоли, но уничтожить ее позволит только протонная терапия.

- У Захара случился рецидив, мальчику требуется безотлагательное проведение курса протонной терапии на области метастазов опухоли. Данный метод лечения наиболее эффективный и щадящий для ребенка, - поясняет заведующий отделением радиационной терапии Центра протонной терапии мединститута имени Сергея Березина в Санкт-Петербурге.

Как помочь Захару?

— отправить пожертвование с любой банковской карты на сайте Русфонда

— отправить пожертвование с карты «Альфа-Банка» (в открывшемся списке выберите Захар Гуров)

— отправить пожертвование с карты «Сбербанка» через систему «Сбербанк Онлайн» (в назначении платежа укажите: организация лечения Захара Гурова);

— отправить пожертвование от юридического лица — на странице с реквизитами фонда в назначении платежа укажите: организация лечения Захара Гурова;

— отправить SMS на короткий номер 5542, указав сумму пожертвования цифрами;

— перечислить средства с помощью платежной системы Яндекс. Деньги, электронного кошелька WebMoney или PayPal (в выпадающем списке выберите Захар Гуров);

— перечислить средства через терминалы QIWI или с электронного кошелька QIWI Wallet;

— оплатив в отделении любого банка или Почты России, самостоятельно распечатав банковские реквизиты и квитанцию;