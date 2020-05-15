Какие здравницы Новороссийска готовы принять туристов с 1 июня 2020 года: город-герой славится детским отдыхом

Город-герой Новороссийск - не самый популярный курорт у россиян. Толпы отдыхающих ежегодно устремляются в соседние Анапу и Геленджик. Между тем, черноморскому городу тоже есть, что предложить туристам. И с 1 июня, согласно всем требованиям эпидемиологов, санатории откроют для них свои двери. По решению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, озвученному 12 мая, открыться в курортный сезон смогут только те, у кого есть медицинская лицензия.

- У нас 10 пансионатов, среди которых детские здравницы, соответствуют этим требованиям, - рассказал "КП" - Кубань" начальник отдела курортов и туризма Новороссийска Игорь Куликов. - Они уже начали подготовку к открытию сезона.

Все эти объекты курортной инфраструктуры - СОК "Фрегат", филиал санатория им. Кирова, пансионаты "Звездный", "Моряк" и им. Майстренко, база отдыха "Голубой факел", КПЦ "Горный родник", ДОЛ "Академия лидерства", ДОЛ "Искра" и "Глобус" - смогут принять около 17 тысяч отдыхающих.

Насладится неповторимыми новороссийскими пейзажами ограничительные меры из-за пандемии коронавируса не помешают, говорят власти Кубани, если турист приедет по путевке, а санаторий тщательно подготовится к его приему в новых реалиях. Опасность заражения вирусом есть, а значит, забывать о предосторожности не стоит. Роспотребнадзор рекомендует отдыхающим захватить с собой перчатки и медицинские маски - береженого бог бережет!

К 1 июня в мэрии Новороссийска пообещали подготовить все 10 городских пляжей. Но удастся ли воспользоваться радушием местных жителей и опробовать морскую водичку вне стен пансионата, пока неизвестно.

Пляжи, бассейны, спа-комплексы, развлекательные объекты, а также парки, скверы, набережные останутся закрытыми на время пандемии. И пока уверенности, что к 1 июня коронавирус покинет берега Черного моря, нет.

- Когда они возобновят свою работу, станет понятно, исходя из реальной эпидситуации, - заявила глава минкурортов Кубани Светлана Балаева. - К объектам туристической инфраструктуры будут применяться жесткие требования. Они будут рассматриваться "под микроскопом".