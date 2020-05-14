Эксперты назвали самое эпидемиологически опасное место в Краснодарском крае

Последние данные, которые приводит оперативный штаб Краснодарского края, радуют эпидемиологов. За сутки коронавирус диагностировали у 97 человек, при этом выздоровело 117 пациентов. Количество выписанных из больницы пациентов превысило число зараженных за сутки впервые с начала пандемии.

- Если опираться на официальные данные по заболеваемости в стране, которые приводит федеральный оперштаб, то можно с высокой долей уверенности предполагать: уже 12 дней Россия располагается на том самом вожделенном плато. Если текущая тенденция сохранится, то прогнозируемый сход с плато начнется 15-16 мая, - говорит «КП» - Кубань» математик из Сочи, кандидат экономических наук Александр Адзянов, подводя итог проводимого математического моделирования развития коронавирусной эпидемии в стране. - 20-21 мая суммарное число выздоравливающих по всей стране, если не возникнет негативного статистического «отзвука» от заразившихся на майских праздниках, должно превысить ежедневный прирост вновь выявляемых.

Окончание активной фазы эпидемии, когда количество новых зараженных станет менее 1 тысячи в сутки, ожидается в интервале с 29 мая до 3 июня. Лишь в преддверии этого, считает специалист, можно начинать ослабление режима ограничений, правда, с сохранением действующего запрета на массовые мероприятия и продолжением ношения масок и перчаток.

- Краснодарский край, как и большинство регионов страны, несколько отстает от столицы в силу определенной инертности развития эпидситуации: в Москве раньше все началось, а теперь темпы замедления почти на 1% обгоняют общероссийский показатель. Поэтому прямая оглядка на столичную динамику может спровоцировать людей на преждевременное «расслабление», - уточняет Александр Адзянов. - А учитывая, что искушающих факторов у нас в целом больше: и зелени, и климат, и море есть - все это может спровоцировать торможение общего тренда локально - на региональном и местном уровнях. Ведь попытка взойти на плато у нас, в России, уже вторая по счету! Первая выразилась лишь во временной стабилизации на уровне 5-6 тысяч в день 24-29 апреля, после чего произошло возобновление роста до уровня 10 тысяч выявлений в сутки. Почему так случилось? Легкомысленное отношение многих к проблеме - основная причина. Нужно понимать, что если бы коронавирусу не препятствовали, не ввели бы режим самоизоляции и сохранилась бы та скорость удвоения эпидемической прогрессии, какая она была 30 марта (1 раз в 3,5 дня), то уже к середине мая - за 45 дней мы бы смогли достичь заболеваемости в стране в 8-10 миллионов (!!!) человек и более! Сколько по факту сейчас? Расчетный период удвоения сегодня (по стране) превысил 16 дней, а выявлено 252 тысяч заболевших... вместо миллионов!

Но все же расслабляться рано. Многие специалисты отмечают – на Кубани все-таки дисциплина не самая высокая по стране. После введенных ограничений жители по-прежнему собираются большими компаниями, пожарить шашлыки на природе, встретиться с друзьями. Кроме того, многие не соблюдают дистанцию в магазинах и аптеках, забывают про ношение средств защиты.

– Спрогнозировать даты, когда на Кубани радикально улучшится эпидситуация, сложно, так как у нас в крае всего выявлено на два порядка меньше случаев, чем во всей России. Но тут есть важный момент: чем ниже это число, тем слабее точность прогноза. Поэтому разумно, в целом, ориентироваться на общую картину, - добавляет Александр Адзянов. - Улучшится ли обстановка в ближайшие недели, зависит только от жителей края. Понятно, что люди устали жить в режиме самоизоляции. Если проводить аналогию с Великой Отечественной, где начало марта 2020-го - это 41 год, то мы сейчас где-то в октябре 44-го. Конец войны близок, но нужно еще немного потерпеть.

Рейтинг эпидемиологически опасных мест в Краснодарском крае

На первой позиции расположилась кубанская столица, в которой зафиксировано наибольшее количество заболевших, - 915 человек. Кроме того, в Краснодаре относительно высокая дневная активность населения. Индекс самоизоляции в среднем – 2 балла из пяти (чем выше значение, тем лучше соблюдаются карантинные ограничения). А это повышает риск потенциального заражения через контакты жителей.

На втором месте по количеству зараженных – Сочи. По последним данным, диагноз COVID 19 подтвержден у 234 пациентов. При этом индекс самоизоляции тут тоже высокий – 2,2 балла.

На третьей строчке находится Ейский район. За весь период здесь коронавирус выявлен у 113 человек. При этом режим самоизоляции местные жители соблюдают неохотно. Индекс самоизоляции в среднем – 2,4 балла.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Штрафы за отсутствие маски у детей в Краснодаре во время коронавируса: юрист объяснил, на каком основании и кому его могут выписать

Введенные правила соблюдают далеко не все. Тех, кто разгуливает по городу без средств защиты, - немало. Разбираемся вместе с юристом, какое наказание грозит детям и их родителям за отсутствие маски в Краснодаре во время коронавируса (читайте далее)