2020-05-14T21:53:32+03:00
Общество

Вениамин Кондратьев подписал распоряжение о начале выхода Краснодарского края из карантина

С 23 мая откроется большая часть предприятий, перестанут действовать желтые и зеленые пропуска
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Вениамин Кондратьев Фото: пресс-служба администрации Краснодарского краяВениамин Кондратьев Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края
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Губернатор Краснодарского края подписал распоряжение о мерах, направленных на выход из режима ограничительных мероприятий в условиях эпидемиологического распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Краснодарского края.

Проще говоря, документ этот описывает первые этапы выхода из карантина. Все они будут осуществлены, если не ухудшится эпидобстановка в регионе.

С 23 мая смогут начать работу парикмахерские и салоны красоты, объекты розничной торговли стройматериалами, автосалоны, магазины непродовольственных товаров площадью до 400 квадратных метров, автомойки и организации, оказывающие бытовые услуги. Главное условие – соблюдение всех требований Роспотребнадзора.

С 23 мая также будут отменен пропускной режим внутри муниципалитетов. Желтые и зеленые пропуска больше не будут нужны для передвижения. Чаще станет ходить общественный транспорт. Однако по краю проезд без транзитных или красных пропусков все еще будет запрещен. Обязательно для всех жителей края ношение масок и соблюдение социальной дистанции.

Все еще под запретом и после 23 мая будут посещение парков и скверов, пляжей и набережных, а также массовые мероприятия.

В режиме самоизоляции продолжат находиться граждане старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями.

С 1 июня смогут начать работу предприятия санаторно-курортной отрасли, которые обладают медицинской лицензией. При этом гостей края не будут отправлять в обсерваторы, если их срок пребывания в санатории не менее двух недель.

Дальнейшие решения по выходу из карантина будут приниматься на основании данных об эпидобстановке от минздрава и Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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