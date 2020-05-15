2020-05-14T22:07:50+03:00
Общество

Коронавирус в Краснодаре, последние новости на 15 мая 2020: жертвами инфекции стали еще два человека

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Краснодаре на 15 мая 2020 года
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Фото: Александр Райко/krd.ruФото: Александр Райко/krd.ru
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Предлагаем вашему вниманию последние новости о коронавирусе в Краснодаре на 15 мая. Число заболевших коронавирусом в столице Кубани на утро составляло 915 человек, за последние сутки оно увеличилось на 25.

Опасная инфекция унесла жизни двух горожан. 48-летний мужчина скончался в инфекционной больнице с двусторонней пневмонией, последние 10 дней своей жизни он провел подключенным к аппарату искусственной вентиляции легких. В СКИБ также скончалась 61-летняя женщина, которая находилась в реанимации с 12 мая, у нее также помимо коронавируса была диагностирована двусторонняя пневмония и острая почечная недостаточность. Оба пациента сдали положительный тест на коронавирус в конце апреля и были переведены в СКИБ из первой городской больницы.

В Краснодаре до 23 мая продолжают действовать карантин и пропускной режим. Все это время в городе работают мобильные отряды самоконтроля, а на въездах и внутри работают карантинные посты. Только 14 мая в город не пустили 361 автомобиль без пропусков. Штрафы за нарушение карантина получили 147 горожан.

Всего за минувшие сутки из краснодарского аэропорта в обсерваторы на двухнедельную изоляцию направили 32 человека. На утро четверга, 14 мая, в семи обсерваторах Краснодара находятся 713 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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