2020-05-15T11:14:05+03:00
Общество

На Кубани ОНФ проверит, получили ли медики положенные выплаты

В Краснодарском крае активисты общероссийского народного фонда начали опрос работников «красных зон»
Виталий КАРНАУХ
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ОНФ проверит, получили ли медики положенные выплаты.ОНФ проверит, получили ли медики положенные выплаты.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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По всей стране проходят рейды активистов ОНФ по президентским выплатам медицинским работникам, которые находятся в так называемой «красной зоне»: лечат заразившихся коронавирусом россиян. Десятки тысяч рублей на каждого – эта материальная поддержка для врачей, ежедневно рискующих своими жизнями, сейчас необходима.

Краснодарский край не стал исключением, здесь уже состоялись первые стимулирующие выплаты. Всего их получат 6,1 тысячи сотрудников лечебных учреждений.

- Выплаты начались 12 мая, начисляются за период с января по апрель. Их получат работники госпиталей, поликлиник, бригад скорой помощи, лечащих зараженных коронавирусом пациентов, - говорит министр здравоохранения Кубани Евгений Филиппов.

Отмечается, что максимальная сумма врачам госпиталей составит 130 тысяч рублей, средний медперсонал получит по 75 тысяч, младший – 40 тысяч рублей. Медики скорой помощи получат по 74 тысячи, средний персонал – 37, водители – по 25 тысяч рублей.

Устраивать рейды и контролировать порядок и суммы выплат будет ОНФ.

- На данном этапе мы проводим опрос среди сотрудников медицинских организаций края. Также у нас организован прием обращений по невыплате и выплате не в полном объеме федеральной надбавки, - рассказала координатор по связям со СМИ ОНФ в Краснодарском крае Арсения Долгова. - Если после обработки данных опроса врачей «красной зоны» будут выявлены случаи неполучения такой надбавки, мы направим запросы в соответствующие ведомства. И будем продолжать держать ситуацию на контроле.

Также по вопросам невыплаты или выплаты не в полном объеме у медиков есть возможность обратиться по бесплатному телефону горячей линии 8-800-200-34-11.

ИСТОЧНИК KP.RU

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