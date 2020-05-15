«Попал на фронт»: Краснодарский врач-реаниматолог вместо отпуска выбрал помощь в борьбе с коронавирусом

37-летний Алексей Завальский – врач-реаниматолог детской краевой клинической больницы. Работает в отделении экстренной консультативной скорой медицинской помощи, проще говоря, на санавиации. Он на вертолете вылетает к больным детям в разные районы Кубани. Там оценивает тяжесть состояния, лечит на местах и при необходимости эвакуирует маленьких пациентов в краевой центр.

Поехать в Москву за опытом детский врач хотел всегда, вот только случая подходящего не было. А тут пандемия, кадров в столице не хватает, всё больше врачей косит страшная зараза. Алексей решил, что именно сейчас – то самое время, когда он может помочь коллегам и получить полезную практику.

- В мае был запланирован отпуск. Обычно в это время езжу в «Орленок» на мотокросс. Там должен был состояться чемпионат мира, но в этом году его отменили. Знал, что в Москве требуется помощь, потому что в столице самый большой наплыв пациентов. Решил поехать на помощь коллегам. Взял дополнительно отпуск без содержания, чтобы уделить этому весь май. Жена была не в восторге от моего решения, но ей пришлось смириться, - рассказал Алексей Завальский.

Постоянное ношение респиратора повреждает переносицу, приходится носить лейкопластырь

По распределению Алексей попал на подстанцию скорой помощи одной из больниц, которая перепрофилировалась под больных с коронавирусом. Почти привычная работа, только больных нужно транспортировать не санавиацией, а на машине скорой помощи. До конца месяца жить он будет на базе медучреждения.

«Война с невидимым врагом»

В Москве Завальский уже две недели, за это время отработал шесть смен. Говорит, что будто на фронт попал.

- Я знал, что поездка будет связана с риском. Я люблю адреналин и новые трудности. Да и поехал, чтобы посмотреть, на что я гожусь, смогу ли я выдержать. Когда был маленький, думал: «а если вдруг начнется война, как я поступлю?». По сути, я попал на фронт, только воюем мы с невидимым врагом, - сказал Алексей.

Я осознаю, что есть риск заболеть, но в первую очередь у меня есть понимание, что я приехал помочь.

Детскому врачу-реаниматологу пришлось перепрофилироваться. Если в Краснодаре он работал исключительно с детьми, то в столице все его пациенты старше 30 лет. Чтобы было понимание, насколько тяжело приходится врачам в Москве, Алексей описал один день работы бригады скорой помощи.

6:00 – «Я встаю, принимаю душ, завтракаю и готовлюсь к смене. Стараюсь встать раньше, если ранний вызов, можно не успеть поесть. Перед сменой пересчитываю средства индивидуальной защиты, чтобы хватило комплектов на весь день, проверяю все укладки, все препараты, необходимые для первой помощи. Только после можно принимать вызов»

9:00 – «Едем с бригадой к первому пациенту. На месте в течение двух минут облачаемся в экипировку. Костюмы не пропускают воздух, в них очень жарко. По приказу, бригаде скорой помощи необходимо менять средства защиты после каждого перевезенного человека, в отличие от стационара. В машине пациенту надеваем специальные носовые канюли, а сверху маску с подачей кислорода. Больному после таких манипуляций становится проще дышать»

10:30 – «В среднем на транспортировку одного пациента уходит 1,5 часа. Перевозка реанимационного больного может занять около 3 часов. Пациента в тяжелой форме нужно переподключить к другим аппаратам, удостоверится о его стабильном состоянии, только тогда перевозить. Стоит отметить, что суммарно вес оборудования, каталки и больного может достигать 200 килограммов»

13:00 – «Это время обеда, но чаще всего поесть от потока пациентов просто не успеваем. И едем на очередной вызов»

18:00 – «В шесть вечера бригада скорой помощи перевозит примерно седьмого пациента за день. А это уже больше, чем половина проделанной работы»

22:00 – «Обычно в десять вечера мы берем последнего за смену больного для транспортировки. Но это время всегда варьируется в сторону полуночи. За смену на одну машину приходится примерно 10 вызовов»

01:00 – «16-часовой рабочий день окончен. Теперь можно поужинать и лечь спать. В лучшем случае часа к двум ночи. Иногда просто не могу заснуть. Просто прокручиваю в голове всё то, что происходило в течение дня»

В таком ритме при нехватке кадров бригада скорой помощи может проработать пять смен подряд. По словам врача, это нормальная практика.

Стыки между бахилами и брюками, а также перчатками и рукавами обматываются бумажным скотчем для герметичности

«Экипировка весит около полутора килограммов»

Все члены бригады скорой помощи меняют экипировку после каждого пациента. Также после каждой транспортировки тщательно проводится дезинфекция машины. Алексей Завальский говорит, что это необходимо для того, чтобы не усугубить течение болезни пациентов с легкой формой.

- Если у кого-то болезнь протекает в легкой форме, а мы будем контактировать с ним в грязных костюмах, или возить в грязной машине, то есть риск того, что мы можем усугубить его здоровье, и, соответственно, его лечение будет стоить гораздо дороже. В легкой форме пациента будут лечить препаратами, человек с тяжелой формой заболевания нуждается в интенсивной терапии, а это другая статья расходов. Проще потратится на защитный костюм, чем потом лечить человека, который заразился от нас – это экономически оправдано, - пояснил Завальский.

В армии по команде «подъём» солдат должен встать с койки и одеться за 45 секунд. А медики скорой облачаются в экипировку в течение двух минут. Только у них вместо формы и кирзачей респиратор, маска, бахилы и костюм. Да и надевать их нужно не абы как, а по технологии. Как сказал врач-реаниматолог, костюм должен сидеть плотно для герметичности, чтобы не было гуляния зараженной аэрозоли. Поэтому стыки между бахилами и брюками, а также перчатками и рукавами обматываются бумажным скотчем.

К слову, такая медицинская экипировка весит около полутора килограммов. Дискомфорт приносят все составляющие облачения. Например, респиратор. Он за смену может растереть носовую кость до крови. В связи с этим медикам приходится на переносице носить лейкопластырь. А состав материала костюма очень плотный и не пропускает воздух, поэтому вызывает раздражения и зуд.

О чем говорят пациенты

Алексей Завальский отметил, что за день их бригада скорой помощи перевозит по столице около десяти зараженных коронавирусом пациентов. Все они разные и одинаковые одновременно. За несколько проведенных в Москве дней врач-реаниматолог видел в их глазах и страх, и слезы, и смех… но скорее с долей истерики. Алексей привел в пример трех разновозрастных пациентов, с которыми ему пришлось столкнуться.

- В основном, все молчат. В глазах пациентов видишь только страх. Они находятся в непонимании того, что с ними происходит. Одна из больных, которую нужно было транспортировать, была столетняя бабушка с черным чувством юмора. Когда мы уложили ее на кушетку, она сказала: «Хорошо, внучек, а теперь сразу в гроб, я так удобно легла!». К сожалению, не смог ответить ей на искрометную фразу даже улыбкой. Второй пример – сороколетняя женщина, она плакала и рассказывала, что с разницей в день от коронавируса скончались её подруги и думала, что ее это не коснется. Эту женщину везли в больницу с тяжелой формой пневмонии. Также приходилось перевозить молодого парня 30 лет с подтвержденным ковидом, он геройствовал и говорил, что зараза – это чепуха. Их объединяло одно – тяжелая переносимость болезни: одышка и боли в груди, подобные резям стекла, - поделился Завальский.

С одним респиратором на лице без медкостюма бригада скорой забирает пациентов с отрицательным результатом на коронавирус

Кубанский врач призвал всех жителей соблюдать меры предосторожности ради своих родителей и бабушек с дедушками.

- К сожалению Covid-19 – реальная угроза и она опасна тем, что одномоментно в больницу попадает большое количество пострадавшие в тяжёлом состоянии. Перед этой угрозой все равны. Но больше всего в высоком риске находятся наши родители, старики. Если трудно сидеть дома, пожалуйста, следите за своей гигиеной, подумайте в первую очередь о своих близких. Носите маски, мойте руки постоянно, пейте воду и принимайте витамины. Только так мы можем победить этого врага, разомкнув цепочку распространения. Цените жизнь, не болейте! – сказал Алексей.