2020-05-15T13:58:59+03:00
Политика

Предварительное голосование на выборы в гордуму Краснодара 2020: кандидатов выберут онлайн

Дебаты проведут в формате видеопрезентаций, а праймериз пройдут в Сети с 25 по 31 мая
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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В сентябре 2020 года состоятся выборы в городскую думу Краснодара седьмого созыва, в нее на ближайшие пять лет войдут 52 депутата. Это на четыре больше, чем в текущем созыве. Дума расширяется, так как резко выросло количество жителей в краевом центре. 39 парламентариев будут избирать по одномандатным округам и 13 — по партийным спискам.

На сегодняшний день 44 мандата у членов партии «Единая Россия», два – у КПРФ, по одному и ЛДПР и «Справедливой России».

Партия большинства, как и пять лет тому назад начинает процедуру предварительного голосования по отбору кандидатов. В нем могут принять участие все желающие члены партии, сторонники или беспартийные. Прием документов от кандидатов завершается 15 мая.

Само предварительное голосование за кандидатов в городскую думу Краснодара седьмого созыва пройдет с 25 по 31 мая. Из-за коронавируса праймериз пройдет онлайн, а дебаты – в формате видеопрезентаций.

Непосредственно в самом голосовании также можно будет поучаствовать в электронном формате на специальном сайте. Регистрацию для голосования можно будет пройти либо через свою учетную запись на сайте «Госуслуги».

ИСТОЧНИК KP.RU

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