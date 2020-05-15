2020-05-15T15:27:12+03:00
Происшествия

На капитана перевернувшегося в Джубге катера возбудили еще одно уголовное дело

Оказалось, что судно было полностью переоборудовано, а двигатель - неисправен [фото, видео]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Причинами трагедии стали перегруз и изменение конструкции судна.Причинами трагедии стали перегруз и изменение конструкции судна.
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С момента трагедии у берегов Джубги прошел почти год, однако следователи продолжают выяснять обстоятельства крушения маломерного судна «Атолл». Напомним, 5 июля 209 года в 17:50 минут в море перевернулся прогулочный катер. На борту катера находились 48 человек, в том числе 19 детей. Хотя максимальная вместимость судна был всего 11 человек.

На Черном море перевернулся катамаран.

В результате ЧП погибли две женщины - они приехали на отдых из Мордовии и Белгородской области.

Позже выяснилось, что управлял катером 57-летний капитан. Ранее на мужчину завели уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. А теперь в отношении судоводителя возбуждено еще одно дело.

- Его подозревают в «Нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского и внутреннего водного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц», - говорит помощник руководителя Южного СУТ СК России Анна Терземан.

По этой статье ему грозит до семи лет тюремного заключения.

Уже сейчас известно, что конструкция катера была полностью изменена, что и привело к ухудшению показателей устойчивости, запаса плавучести и непотопляемости.

- Была сделана надстройка металлической конструкции, высотой от фальшборта - 149,5 сантиметров, кренолина, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в УТ МВД России по ЮФО. - Кроме того, шпигаты осушения салона были закрыты ковролином, а двигатель катера - неисправен.

ЧП случилось из-за преступной жадности тех, кто перевозил на катере такое большое количество человек. К тому же, как выяснилось, катер должны были списать еще в 2014 году, но продолжали эксплуатировать, не думая о последствиях.

Что касается владельца судна, то сразу после происшествия он скрылся в неизвестном направлении. Но далеко убежать ему не удалось. Правоохранители его нашли, сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Сергей Гончаров скрылся в неизвестном направлении.

Сергей Гончаров скрылся в неизвестном направлении.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

ЧП в Черном море: около Джубги перевернулся прогулочный катамаран

Вечером 5 июля около 17:50 в Черном море недалеко от Джубги перевернулся прогулочный катамаран.

По уточненным данным,на борту находилось 43 человек, 37 из них доставлены на берег, есть пострадавшие, известно как минимум о двоих погибших.

- На берег доставлены 33 взрослых и четверо детей, - сообщил источник в экстренных службах региона (читайте далее)

«Владелец слишком жадный»: перевернувшийся около Джубги катер должны были утилизировать еще в 2014 году

- Судно было построено в 2008 году, по проекту вместимость составляла 12 человек, включая членов экипажа, гарантия на него была шесть лет, - сказал Дмитрий Сребный. - После шести лет должна была производиться его утилизация (читайте далее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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