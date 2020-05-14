В Краснодарском крае после скандального видео судью досрочно лишили полномочий

15 мая стало известно, что состоялось заседание квалификационной коллегии судей Краснодарского края, где решилась судьба служительницы Фемиды из Новокубанска, прославившаяся в соцсетях. Напомним, в апреле в Сети появился ролик, на котором женщина поднимает тост за свои половые органы. Хвалебную оду себе она сдабривает отборной матерщиной. В светловолосой героине ролика жители Новокубанска узнали мировую судью из Новокубанского района Елену Переверзеву. Сама служительница Фемиды свой тост никак не прокомментировала. Но после появления ролика началось расследование.

Женщина, похожая на судью Новокубанского района, говорит тост.

- Анализ данных, приведенных в ходе заседания, позволил сделать вывод о том, что мировым судьей судебного участка № 181 Новокубанского района Краснодарского края Переверзевой Елены допущены нарушения норм Закона «О статусе судей в Российской Федерации», - сообщают в пресс-службе Краснодарского краевого суда. - Кроме того, нарушены и положения Кодекса судейской этики, выразившиеся в поведении, умаляющем авторитет судебной власти и причиняющем ущерб репутации судьи во внеслужебной деятельности.

В итоге в действиях мирового судьи Переверзевой установлено наличие дисциплинарного проступка - служительницу Фемиды лишили мантии.

- За совершение дисциплинарного проступка на мирового судью Переверзеву наложено дисциплинарное взыскание в виде досрочного прекращения полномочий судьи с лишением 7 квалификационного класса, - добавляют в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

Чем после скандала планирует заниматься Елена Переверзева, пока неизвестно.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

В сети появилось скандальное видео с участием предположительно судьи из Краснодарского края

- За самую сладкую и ...[великолепную]...[женский детородный орган], - звучит на кадрах из уст служительницы Фемиды (подробнее)

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