2020-05-15T16:52:24+03:00
Общество

Волонтеры из Геленджика, которым чиновники обещали свадьбу, уже были в браке

После второй совместной регистрации Иван и Анна обвенчались
Галина КОПЫЛОВА
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В день свадьбы супруги развозили помощь нуждающимсяВ день свадьбы супруги развозили помощь нуждающимся
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В Геленджике во время пандемии поженились Иван и Анна Анахины. А после того как поставили подписи под актом о регистрации, они не поехали отмечать событие в кругу семьи, а взяли маски, комбинезоны и перчатки и вместе с волонтерами помчались развозить продукты старикам. Стоит отметить, что в ряды добровольцев Иван и Анна вступили с самого начала пандемии. Они помогают нуждающимся уже более месяца.

- У нас своей машины нет, поэтому мы делаем покупки и расфасовываем продукты по пакетам. Иногда нас кто-то берет с собой на развоз, - поясняет Иван. - Так же развозили помощь и в день свадьбы, только в костюме и свадебном платье.

Перенести свадьбу Анахины даже не думали. Правильным посчитали посвятить день регистрации брака добровольческому движению.

- Поменять дату, даже мыслей не было, - делится Иван. – Да, хотелось, отметить с размахом, но обстоятельства не дали.

У Ивана и Анны два замечательных сына: пятилетний Богдан и четырехлетний Михаил

У Ивана и Анны два замечательных сына: пятилетний Богдан и четырехлетний Михаил

Иван и Анна уже были в браке. Но второй раз решили закрепить союз перед Богом. Обвенчались на следующий день после регистрации.

- Мы уже были в браке, - не стал лукавить Иван. - В 2014 году поженились первый раз. У нас родились двое погодок - Богдан и Михаил. Но в ноябре 2017 подали на развод. В течение года мы снова наладили общение, решили больше не ругаться. Вот только снова узаконивать отношения не решались. Так как мы верующие, после второй печати в паспорте пошли в церковь.

На встрече с добровольцами губернатор Кубани поблагодарил пару, а также поручил мэру города-курорта устроить для семьи настоящий праздник после стабилизации ситуации с коронавирусом, а мэру Сочи - принять пару на отдых.

- Спасибо, что вы такие есть, - поблагодарил губернатор волонтеров. - Когда все закончится, нужно вернуться к празднованию знаменательного для вас события.

ИСТОЧНИК KP.RU

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