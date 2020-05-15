В Сочи коммерсанты незаконно захоронили опасные отходы рядом с водозабором водоканала

В Сочи следственным отделом по Адлерскому району города Сочи СКР по краю возбуждено уголовное дело по факту загрязнения земельного участка химическими веществами по ч.1 ст.247 УК РФ.

По версии следствия, с мая 2013 года по апрель 2020 года коммерческая организация курорта занималась транспортировкой, хранением и захоронением химических отходов. В их числе: строительный мусор, полиэтилен, пенопласт, металлолом, автомобильные покрышки и коммунальные отходы.

Опасные отходы они захоронили на земельном участке на левом берегу реки Мзымта. Эта земля не только относится к населенному пункту, но и находится в водоохраной зоне, вблизи водозабора водоканала.

- В результате окружающей среде и плодородному слою почвы причинен существенный вред. Размер ущерба природе составил более 31 миллиона рублей. Данный факт был выявлен в ходе прокурорской проверки, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, расследование уголовного дела продолжается.

Прокурор Краснодарского края проконтролировал ход работ по ликвидации нелегальной свалки в Сочи. Фото: МКУ «Агентство ИНКОМ».

Прокурор Краснодарского края Сергей Табельский проконтролировал ход работ по ликвидации нелегальной свалки в Сочи. Вместе с мэром курорта Алексеем Копайгородским и руководителями правоохранительных органов курорта он побывал на месте.

В пресс-службе мэрии Сочи напомнили, что около месяца назад глава города провёл проверку незаконных объектов бизнеса на территории Сочи совместно с силовиками. Тогда межведомственная группа обратила особое внимание на карьер в природоохранной зоне, заполненный мусором.

- В ходе предыдущей проверки нами было принято решение организовать на данном участке круглосуточную охрану. Сейчас здесь ежедневно дежурят правоохранители, представители казачества и Росгвардии. Проезды для спецтехники закрыты бетонными блоками, ведётся видеонаблюдение. Работы незаконного объекта полностью остановлены. В ближайшее время отсюда начнут вывозить мусор, - отметил Копайгородский.

Прокурор региона подчеркнул, что работа в части противодействия похищению природных ресурсов проведена эффективно. Он добавил, что в кратчайшие сроки краевая прокуратура проведёт проверку незаконного объекта и лиц, причастных к данному бизнесу.

- В настоящее время по факту незаконной добычи ПГС возбуждено уголовное дело, проводятся необходимые исследования и экологические экспертизы для определения размера ущерба, причинённого государству. К ответственности будет привлечён каждый, кто участвовал в незаконной добыче инертных материалов и так или иначе содействовал нелегальной предпринимательской деятельности, - прокомментировал прокурор Краснодарского края.

Силовиками уже обследовано пять площадок, на которых размещалось оборудование для переработки похищенных природных ресурсов. В результате проведённых мероприятий было изъято и опечатано 18 единиц грузовой техники.