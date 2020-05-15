Новые правила работы парикмахерских, химчисток и непродовольственных магазинов: заходить по одному, проветривать после каждого клиента

Совсем скоро Краснодарский край начнет возвращаться к прежней жизни. С 23 мая в регионе возобновят работу прачечные и химчистки, ателье, автосервисы, салоны красоты и специализированные магазины. Соответствующее распоряжение уже подписал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Правда, для того, чтобы вновь распахнуть свои двери после карантина заведениям предстоит иначе организовать свою работу. Прежде всего, руководству нужно изучить рекомендации, которые подготовил Роспотребнадзор. Если то или иное предприятие проигнорирует их, то, скорее всего, организация не сможет продолжить работу.

Для открывающихся заведений сферы услуг составили похожие рекомендации. Один из главных пунктов - уборка. Генералить помещение советуют перед открытием, мыть полы только с использованием дезинфицирующих средств. Кроме того, необходимо проветривать помещение каждые два часа или после каждого посетителя. После того, как клиент покинул заведение, работники должны обработать антисептиком дверные ручки, выключатели, подлокотники. Не лишним будет установить на предприятии специальные устройства для обеззараживания воздуха.

Что касается самих сотрудников организаций, то перед началом рабочего дня у них должны измерять температуру. А трудиться работник должен исключительно в перчатках и в маске. Кроме того, придется забыть об обедах на рабочем месте - для этого должно быть отдельное помещение.

Сотрудники и посетители должны сохранять социальную дистанцию в 1,5 метра в том числе с помощью нанесения разметки. В помещении не должно быть очередей. Исключается предлагать посетителям чай и кофе.

Каких заведений касаются рекомендации:

1. Салоны красоты и парикмахерские

2. Прачечные и химчистки

3. Ателье

4. Предприятия по техобслуживанию автомобилей

5. Магазины непродовольственных товаров

6. Предприятия строительной отрасли

7. Предприятия агропромышленного комплекса.

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