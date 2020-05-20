2020-05-20T13:21:55+03:00
Общество

Конкурс «Лучший дом Краснодара-2020» - выбираем победителя

В столице Кубани стартовала традиционная акция ГУК-Краснодар и «Комсомольской правды»
Варвара ДЫМ
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В столице Кубани стартовала традиционная акция ГУК-Краснодар и «Комсомольской правды»В столице Кубани стартовала традиционная акция ГУК-Краснодар и «Комсомольской правды»Фото: Евгения ХИЛЬКО
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Самая крупная управляющая компания края и «Комсомольская правда» проводят онлайн-конкурс «Лучший дом». Акция в этом году стартует уже в третий раз. Участников – больше 70. Это многоэтажки Краснодара с ухоженными дворами и подъездами. Это территории, за которыми тщательно следят, где всегда чисто и опрятно. А весной и летом дворы утопают в зелени.

- Если 10 лет назад диковинкой считались сооружения на клумбах из каких-то простых подручных материалов. Но со временем таланты наших жителей проявляются все ярче: становится привычным явлением ландшафтный дизайн, фигурки и игрушки, талантливо разукрашенные гаражи, картины и цветочные композиции в подъездах. А уж сколько в наших дворах шикарных цветов и кустарников - не счесть, - говорит генеральный директор управляющей компании ГУК-Краснодар Людмила Головченко.

Голосование длится с 20 мая по 1 июня 2020. Победят многоэтажки, набравшие максимум голосов.

1 место - сертификат от садового центра «Планета лета» на 10 000 рублей,

2 место - сертификат на 7 000 рублей,

3 место - сертификат на 3 000 рублей.

- «Планета Лета» - это уникальный формат Садового Центра площадью 6500 м2, территория которого включает теплую, холодную зону и открытую площадку. Здесь вы найдете товары для «живого» обустройства помещений, загородной жизни, садоводства, ухода за растениями и животными, дизайна и благоустройства домов, дачных и садовых участков, отдыха и развлечений, - рассказала директор садового центра «Планета Лета» Ольга Верба.

Торжественная церемония вручения наград победителям состоится 12 июня!

Внимание! Голосовать можно каждый день. Накручивать голоса нельзя - технические специалисты по итогам конкурса аннулируют эти голоса.

КСТАТИ

ГУК-Краснодар параллельно еще проводит конкурсы «Лучший многоквартирный дом» и «Лучший Председатель Совета многоквартирного дома». Победителей в этих номинациях определит жюри. И они получат сертификаты от Медицинского лучевого центра и Садового центра «Планета лета» на 248 тысяч рублей!

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ

ИСТОЧНИК KP.RU

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