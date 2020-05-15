В Сочи на горных курортах вместо туристов бродят медведи
В Сочи горные курорты Красной Поляны как и вся территория Краснодарского края, закрыты на карантин. Здесь остановлены канатки, перекрыты трассы, нет доступа на территорию для прогулок.
У приюта «Псехако» горно-туристического центра «Газпром» на высоте 1400 метров над уровнем моря не слышно привычного гомона туристов. Тишину нарушают только голоса диких животных.
В истории на официальной странице в инстаграм ГТЦ «Газпром» выложил фото и видео диких животных, которые безбоязненно гуляют вокруг корпусов фешенебельных отелей, в парке «Зеленая планета», заглядывают на тропы туристических маршрутов.
В Сочи на горных курортах вместо туристов ходят медведи.Видео: @gazprom_resort
Маленький медвежонок резвится практически под окнами отеля. @gazprom_resort
Маленький медвежонок резвится практически под окнами отеля. По информации специалистов природоохранных организаций Сочи, для самцов косолапых спячка закончилась в марте, для самок с детенышами – в апреле. Всего в Кавказском заповеднике и Сочинском национальном парке сейчас обитают около 400 бурых медведей.
Облюбовали территорию курорта и шакалы. Эти ночные животные даже изменили свои привычки: бродят между корпусами отелей средь бела дня в поисках съестного.
Это шакал Яшка. @gazprom_resort
- Между прочим, это шакал Яшка, - знакомят с одним из хищников инстаграме курорта.
- Где-то на просторах интернета ходило видео о том, как в пустых городах животные отвоевывают свои права – чего уж говорить о горах, - пишут в комментариях пользователи соцсетей.
- Пока туристы дома, горные маршруты исследуют дикие звери. Из-за непривычной тишины и отсутствия факторов беспокойства, на когда-то оживленные тропы стали безбоязненно выходить дикие животные, - прокомментировали в пресс-службе Кавказского заповедника.
Представитель пресс-службы напомнила, что в апреле, патрулируя тропу тисо-самшитовой рощи, в районе Оползневой балки госинспекторы заметили косулю.
- Животное сначала скрывалось за деревьями, а потом и вовсе выбежало к тропе. Эту встречу можно назвать уникальной - косули крайне редко подходят так близко к тропе, где ходят люди, - заключила представитель пресс-службы.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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