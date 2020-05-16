Коронавирус в Сочи, последние новости на 16 мая 2020: в городе подтверждено 4 новых случая опасной инфекции

Из 99 новых случаев коронавируса в Краснодарском крае, в Сочи подтвержденный диaгноз COVID-19 выявлен у 4 человек. Об этом сообщили в оперaтивном штaбе региона.

Таким образом, за период с начала пандемии, в городе диагноз коронавируная инфекция подтвержден у 238 пациентов.

В городе закрыты все прогулочные зоны, набережные, скверы, детсткие площадки и пляжи.

- В Сочи сотрудники полиции пресекают факты нарушения режима самоизоляции . 14 мая на пляже «Русалочка» и «Санта Барбара» мониторинговыми группами были выявлены лица, которые в период самоизоляции находились на пляже. Сотрудниками полиции на нарушителей правоохранители составили протоколы об административных правонарушениях, - сообщили в пресс-службе УВД по городу Сочи.