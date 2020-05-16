2020-05-15T19:18:35+03:00
Общество

Число заболевших коронавирусом в Сочи на 16 мая 2020: в городе диагноз COVID 19 подтвержден у 238 пациентов

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Сочи на 16 мая 2020 года
Юлия БАРАНОВА
Поделиться:
В Сочи с первых дней борьбы с коронавирусной инфекцией добровольцы помогают пожилым и малоимущим жителям. Фото: МКУ «Агентство ИНКОМ»В Сочи с первых дней борьбы с коронавирусной инфекцией добровольцы помогают пожилым и малоимущим жителям. Фото: МКУ «Агентство ИНКОМ»
Изменить размер текста:

В Сочи на данный момент коронавирусная инфекция выявлена у 238 человек.

- За последние сутки подтвердились 4 случая опасной болезни, - сообщили в оперaтивном штaбе Краснодарского крaя.

Всего за сутки в регионе коронавирус подтвержден у 99 пациентов. По данным регионального оперштаба, в обсервaторах Кубани находятся 2020 человек, в том числе 626 – в Сочи. Их состояние удовлетворительное, температура у всех в норме.

В Сочи с первых дней борьбы с коронавирусной инфекцией добровольцы помогают пожилым и малоимущим жителям – привозят продуктовые наборы, покупают лекарства, оказывают финансовую поддержку.

- Основную помощь оказывает единый добровольческий штаб, созданный с момента первых выявленных случаев коронавируса на курорте. В его составе около 1000 волонтёров – активисты местного отделения партии «Единая Россия», «Молодой гвардии», депутаты Городского Собрания Сочи и Законодательного Собрания Краснодарского края, председатели ТОС, общественники. Они передали продуктовые наборы в 5000 семей, - сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Краснодарском крае»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Из одежды только маски: работники краснодарского ресторана разделись догола ради открытия заведения
Археологи приступили к раскопкам курганов на территории будущего Дальнего обхода Краснодара
В Краснодаре 15 мая за нарушение карантина оштрафовали 177 человек
В Новороссийске трое мужчин осудят за 130 «героиновых закладок»
Министр промышленности РФ признал эффективными меры кубанских властей по борьбе с коронавирусом
В Краснодаре 16 и 17 мая усилят работу «коронавирусных» патрулей
ВТБ: россияне удвоили объем покупок товаров для дома и дачи
Начальника УГИБДД Кубани Александра Капустина отправили в отставку
Маневр не удался: В Анапе задержали пьяную автоледи, которая пыталась скрыться от правоохранителей
Туристы нашли в лесу под Новороссийском обглоданное тело
На Кубани ФСБ задержала членов экстремистской организации
Строительная компания «АСК» выдала ключи дольщикам ЖК «Премьера», литер 5
Жители Кубани и Адыгеи предпочитают пользоваться онлайн-сервисами «Россети Кубань»
На Кубани с начала года родились 20244 малыша