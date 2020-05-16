Число заболевших коронавирусом в Сочи на 16 мая 2020: в городе диагноз COVID 19 подтвержден у 238 пациентов

В Сочи на данный момент коронавирусная инфекция выявлена у 238 человек.

- За последние сутки подтвердились 4 случая опасной болезни, - сообщили в оперaтивном штaбе Краснодарского крaя.

Всего за сутки в регионе коронавирус подтвержден у 99 пациентов. По данным регионального оперштаба, в обсервaторах Кубани находятся 2020 человек, в том числе 626 – в Сочи. Их состояние удовлетворительное, температура у всех в норме.

В Сочи с первых дней борьбы с коронавирусной инфекцией добровольцы помогают пожилым и малоимущим жителям – привозят продуктовые наборы, покупают лекарства, оказывают финансовую поддержку.

- Основную помощь оказывает единый добровольческий штаб, созданный с момента первых выявленных случаев коронавируса на курорте. В его составе около 1000 волонтёров – активисты местного отделения партии «Единая Россия», «Молодой гвардии», депутаты Городского Собрания Сочи и Законодательного Собрания Краснодарского края, председатели ТОС, общественники. Они передали продуктовые наборы в 5000 семей, - сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.