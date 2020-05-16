Коронавирус в Краснодаре, последние новости на 16 мая 2020: названо самое эпидемиологически опасное место

«КП» - Кубань» продолжает пристально следить за эпидемической ситуацией в городе и собрала последние новости о коронавирусе на 16 мая 2020 года в Краснодаре.

По последним данным, в Краснодаре зарегистрировано 952 заболевших коронавирусной инфекцией - 37 случаев зафиксировали за последние 24 часа. Кроме того, в обсерваторе Краснодара разместили 36 жителей Кубани, прибывших из Гоа. Две недели они проведут под наблюдением врачей.

Стоит сказать, что эпидситуация в городе находится под контролем. Министр промышленности РФ признал эффективными меры кубанских властей по борьбе с коронавирусом. Зараза, по его словам, существенно меньше, чем в других регионах.

Чтобы обстановка и дальше улучшалась, решено усилить работу «коронавирусных» патрулей. На этих выходных отряды самоконтроля будут тщательнее следить за тем, чтобы режим самоизоляции соблюдали как можно больше людей. Патрулирование осуществляется как с воды, так и на суше, так что пожарить шашлыки на природе с друзьями никому не удастся.

Эпидемиологически опасным местом на данный момент считается Краснодар. Именно здесь зафиксировано наибольшее количество зараженных, а значит шансы заболеть выше. Кроме того, в кубанской столице высокая дневная активность населения. Индекс самоизоляции в среднем – 2 балла из пяти (чем выше значение, тем лучше соблюдаются карантинные ограничения). А это повышает риск потенциального заражения через контакты жителей. Да и не всегда горожане носят средства защиты. Поэтому, говорят эксперты, именно сейчас жители края должны быть максимально дисциплинированными. Если не соблюдать введенные ограничения, количество зараженных в регионе может вырасти.