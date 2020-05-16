Ипотечные каникулы в Краснодарском крае 2020: кому положены и как их правильно оформить

Краснодарцы Андрей и Ольга почти семь лет прожили в съёмном жилье. Они платили хозяйке около 15 тысяч в месяц вместе с коммуналкой. В чужой квартире у них родился первый ребенок, и, когда они задумались о втором, встал вопрос о приобретении собственного жилья. Если уж отрывать от семейного бюджета столь немаленькую сумму, то хотя бы не отдавать ее «чужой тете».

С помощью ипотеки купили «двушку» – она обошлась в три с половиной миллиона рублей. Кредит оформили на Ольгу, а Андрей стал созаемщиком. Месяцев восемь счастливые обладатели собственной квартиры платили исправно, а потом компанию, в которой работал глава семейства, закрыли. Декретных мамочки едва хватало на жизнь, а уж про то, чтобы вносить в срок ежемесячные платежи, не было и речи. В этот непростой момент родители узнали, могут оформить ипотечные каникулы. Супруги собрали необходимые документы, передали в банк, и через некоторое время получили шестимесячную отсрочку в выплате ипотеки.

О том, кому положены ипотечные каникулы в Краснодарском крае 2020 году и как правильно их оформить, «Комсомольской правде на Кубани» пошагово рассказали в Южном ГУ Банка России.

Ипотечные каникулы – что это?

Ипотечные каникулы – это льготный период, в течение которого человек, оказавшись в сложной жизненной ситуации, имеет право временно – до полугода – приостановить или уменьшить выплаты по ипотеке и при этом не лишиться жилья. На время каникул заемщик полностью защищен законом: банк не может ни расторгнуть договор досрочно, ни взыскать ипотечное жилье.

Ипотечные каникулы по предложению Банка России ввели в июле 2019 года. До этого времени реструктуризация кредита была доброй волей банка. Между тем опыт реструктуризации показал, что большинство заемщиков, у которых возникли временные финансовые трудности, могут их преодолеть в течение нескольких месяцев и вернуться в привычный график платежей.

Кому положены ипотечные каникулы?

Для получения ипотечных каникул одновременно должны быть соблюдены четыре условия:

1. В ипотеку оформлено единственное жилье.

2. Размер кредита не превышает 15 миллионов рублей.

3. Заемщик еще не брал ипотечные каникулы по этому кредитному договору и под эту недвижимость.

4. После оформления кредита человек попал в сложную ситуацию, которая резко ухудшила его финансовое состояние.

В законе об ипотечных каникулах приводится полный список таких жизненных обстоятельств.

Это может быть:

1. Потеря работы.

2. Потеря трудоспособности на два месяца подряд и больше. Сюда можно отнести болезнь и декретный отпуск.

3. Получение инвалидности I или II группы.

4. Существенное снижение дохода: средний доход за два последних месяца упал больше чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом за предыдущий год, и платежи по ипотечному кредиту теперь составляют больше половины дохода.

5. Появление новых иждивенцев: детей, инвалидов I и II групп или людей, взятых под опеку либо попечительство, и одновременное уменьшение дохода – средний доход за два последних месяца снизился более чем на 20% по сравнению со средним доходом за предыдущий год, и при этом ипотечный платеж превышает 40% месячного дохода.

Андрей и Ольга получили право на временную приостановку платежей, потому что купленная в ипотеку квартира – их единственное жилье и доход резко снизился из-за того, что Андрей потерял работу. Справки, подтверждающие эти обстоятельства, они отправили кредитору.

Как оформить ипотечные каникулы?

Шаг 1. Сообщить банку о своем желании на некоторое время сделать перерыв в выплатах или уменьшить их размер. Банк не имеет права отказать, если предоставленные документы в порядке.

Шаг 2. Написать письменное заявление. В заявлении нужно указать причину, по которой необходимы каникулы, а также приемлемый размер платежей в льготный период, если есть возможность хоть что-то платить. В заявлении можно указать срок и дату начала каникул. Если этого не сделать, то каникулы по умолчанию продлятся шесть месяцев, а датой их начала будет считаться день, когда вы подали заявление.

Шаг 3. К заявлению приложить документы, подтверждающие сложную жизненную ситуацию: справку о постановке на учет в качестве безработного, больничный лист сроком более двух месяцев подряд, справку об инвалидности, справку о доходах, свидетельство о рождении или усыновлении ребенка, справку об оформлении опекунства или попечительства.

Чтобы подтвердить, что ипотека оформлена на единственное жилье, необходимо предоставить выписку Росреестра, ее можно заказать онлайн. Если ипотечный кредит взят под залог не своего жилья, а, например, родителей, понадобится еще согласие владельца недвижимости на ипотечные каникулы.

Шаг 4. Отправить заявление и собранные документы в банк. В условиях самоизоляции можно сделать это дистанционно – через личный кабинет на сайте банка или по электронной почте. Андрей и Анна отправили справки заказным письмом с уведомлением.

На какой срок лучше брать каникулы?

Каникулы можно прекратить досрочно, а вот продлить их или снизить выбранный размер платежей – нельзя. Поэтому лучше всего оформить льготный период сразу на полгода. Именно так поступили Андрей и Ольга.

Как долго банк рассматривает заявление?

По закону банк должен рассмотреть заявление в течение пяти рабочих дней. Если документы в порядке, заемщика уведомят, что ипотечные каникулы начались. Если каких-то бумаг не хватает, то банк направит дополнительный запрос. И тогда пять рабочих дней начнут отсчитываться с момента, когда ипотечник предоставит недостающие документы.

Банк может сообщить о своем решении через личный кабинет на сайте, по электронной почте, с помощью push-уведомления в мобильном приложении или sms. Ольга получила уведомление о положительном решении на телефон, именно этот способ обратной связи она указала в договоре.

Изменится ли размер долга после каникул?

Когда ипотечные каникулы закончатся, заемщик продолжит платить по обычному графику, а в конце кредита ему придется внести все платежи, пропущенные во время льготного периода. То есть долг не списывается, по нему просто дают отсрочку.

При этом сумма процентов по кредиту и общая сумма долга не изменятся. Увеличится лишь срок погашения ипотеки – ровно на столько, сколько длились каникулы. Причем сначала надо будет гасить основной долг с процентами по прежнему графику, а в самом конце – ту часть, которая выпадала на льготный период.

Если во время каникул заемщик вносил какие-то суммы, их вычтут из платежей в последние месяцы кредита.

Испортят ли каникулы кредитную историю?

В кредитную историю попадают данные о просрочках и непогашенных кредитах. Если клиент попросил ипотечные каникулы, об этом обязательно появится пометка в его кредитной истории. Она будет испорчена только в том случае, если заемщик нарушил условия каникул. Например, задерживал уменьшенные платежи или вообще не вносил их. Поэтому лучше придерживаться договоренностей с банком и все проблемы с выплатами сразу обсуждать с кредитором напрямую.

Предоставленная беспроцентная отсрочка платежей помогла краснодарцам Андрею и Ольге пережить сложный период. Это и есть главная задача ипотечных каникул.

КСТАТИ

Передышку в выплатах по ипотеке можно получить и по принятому 3 апреля этого года закону о кредитных каникулах, но там условия другие: доход заемщика за последний месяц должен упасть не меньше чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом за предыдущий год, а размер кредита не должен превышать лимит, установленный правительством, – 2 миллиона рублей для Краснодарского края. Перед тем, как направлять заявление о предоставлении кредитных каникул по ипотеке, рекомендуем изучить положения закона.