«Ногами по голове»: В Сочи 13-летнего подростка жестоко избили сверстники

В Сочи 13-летненго мальчика жестоко избили двое знакомых подростков. Драка случилась еще 8 мая в четыре часа вечера в центре курорта, на улице Юных ленинцев возле пекарни.

Школьник был доставлен в больницу с серьезными травмами. Врачи диагностировали у ребенка закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, гематомы лица и головы.

По данному факту проводится проверка, уточняются все обстоятельства происшедшего. Фото: архив КП

В полицию сначала сообщили врачи больницы, куда и доставили ребенка, а потом заявление написала и сама мать мальчика. Она и пояснила, что сына избили двое несовершеннолетних.

- По данному факту проводится проверка, уточняются все обстоятельства происшедшего, - сообщил сайту «КП»-Кубань» источник в правоохранительных органах. - Выясняем также и то, что стало причиной конфликта подростков.