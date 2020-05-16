2020-05-16T11:00:21+03:00
Происшествия

Женщина под капюшоном украла букет цветов с мемориала воинам Великой Отечественной войны и оборвала клумбы

Полицейские Геленджика возбудили уголовное дело [видео]
Евгения ОСТРАЯ
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Инцидент попал на видео. Фото: скриншот "ЧП Геленджик"Инцидент попал на видео. Фото: скриншот "ЧП Геленджик"
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На камеры видеонаблюдения "Безопасный город" в курортном селе Дивноморское рядом с Геленджиком попал вопиющий случай. Женская фигура в капюшоне подошла к усыпанному венками и цветами мемориалу воинам-победителям в Великой Отечественной войне, взяла с постамента букет и ретировалась.

Но спустя некоторое время вернулась, вырвала цветы из клумб, расположенных здесь же, и ушла.

Возмущенные святотатством жители курортного городка в соцсетях оставили сотни комментариев. А полицейские начали поиски неизвестной.

Женщина украла цветы с мемориала фронтовикам под Геленджиком.

- Буквально на следующий день личность женщины удалось установить. Ею оказалась 34-летняя местная жительница. Она прогуливалась по ночному поселку, но объяснить свое поведение у мемориала не смогла, - прокомментировали "КП" - Кубань" в пресс-службе ГУВД по Краснодарскому краю.

К мемориалу женщина возвращалась дважды. Сначала, чтобы взять себе букет с постамента, а затем, чтобы вырвать клумбы. Фото: "ЧП Геленджик""

К мемориалу женщина возвращалась дважды. Сначала, чтобы взять себе букет с постамента, а затем, чтобы вырвать клумбы. Фото: "ЧП Геленджик""

В отделе полиции хулиганка вела себя неадекватно и правоохранителям даже пришлось вызвать неотложку. Буйную любительницу чужих цветов увезли в психушку.

- Она сейчас помещена в психиатрическую лечебницу. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества". Ведется расследование, - пояснили в ведомстве.

К слову, к списку статей, по которым могут наказать молодую женщину, наверняка добавится нарушение карантина. В Краснодарском крае он действует до 23 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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