Женщина под капюшоном украла букет цветов с мемориала воинам Великой Отечественной войны и оборвала клумбы

На камеры видеонаблюдения "Безопасный город" в курортном селе Дивноморское рядом с Геленджиком попал вопиющий случай. Женская фигура в капюшоне подошла к усыпанному венками и цветами мемориалу воинам-победителям в Великой Отечественной войне, взяла с постамента букет и ретировалась.

Но спустя некоторое время вернулась, вырвала цветы из клумб, расположенных здесь же, и ушла.

Возмущенные святотатством жители курортного городка в соцсетях оставили сотни комментариев. А полицейские начали поиски неизвестной.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="800" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/779462" frameborder="0"></iframe> Женщина украла цветы с мемориала фронтовикам под Геленджиком.

- Буквально на следующий день личность женщины удалось установить. Ею оказалась 34-летняя местная жительница. Она прогуливалась по ночному поселку, но объяснить свое поведение у мемориала не смогла, - прокомментировали "КП" - Кубань" в пресс-службе ГУВД по Краснодарскому краю.

К мемориалу женщина возвращалась дважды. Сначала, чтобы взять себе букет с постамента, а затем, чтобы вырвать клумбы. Фото: "ЧП Геленджик""

В отделе полиции хулиганка вела себя неадекватно и правоохранителям даже пришлось вызвать неотложку. Буйную любительницу чужих цветов увезли в психушку.

- Она сейчас помещена в психиатрическую лечебницу. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества". Ведется расследование, - пояснили в ведомстве.

К слову, к списку статей, по которым могут наказать молодую женщину, наверняка добавится нарушение карантина. В Краснодарском крае он действует до 23 мая.