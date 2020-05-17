2020-05-16T19:21:21+03:00
Общество

Коронавирус в Сочи, последние новости на 17 мая 2020: в городе подтверждено 1 новый случай опасной инфекции

Мы собрали последние новости о коронавирусе в городе на 17 мая 2020 года
Юлия БАРАНОВА
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В Сочи выявлен новый случай опасной инфекции.В Сочи выявлен новый случай опасной инфекции.Фото: Юлия БАРАНОВА
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Из 92 новых случаев коронавируса в Краснодарском крае, в Сочи подтвержденный диaгноз COVID-19 выявлен у 1 человека. Об этом сообщили в оперaтивном штaбе региона.

Таким образом, за период с начала пандемии, в городе диагноз коронавируная инфекция подтвержден у 239 пациентов.

В Адлерском районе Сочи сотрудники полиции привлекли к административной ответственности хозяина частной гостиницы, который принял туриста, нарушив карантин.

- Владелец отеля заселил у себя 49-летнего приезжего из Владимирской области. В отношении нарушителя составлен административный протокол по части 2 статьи 6.3. КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Ему грозит штраф от 50 до 150 тысяч рублей или приостановление деятельности гостиницы на срок до девяноста суток, - сообщили в пресс-службе УВД по городу Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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