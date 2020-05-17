Число заболевших коронавирусом в Сочи на 17 мая 2020: в городе диагноз COVID 19 подтвержден у 239 пациентов

В Сочи на данный момент коронавирусная инфекция выявлена у 239 человек.

- За последние сутки подтвердился 1 случай опасной болезни, - сообщили в оперaтивном штaбе Краснодарского крaя.

Всего за сутки в регионе коронавирус подтвержден у 92 пациентов. По данным регионального оперштаба, в обсервaторах Кубани находятся 2060 человека, в том числе 652 – в Сочи. Их состояние удовлетворительное, температура у всех в норме.

В Сочи продолжается марафон добра, в рамках которого помощь получают особо нуждающиеся жители.

- Свыше 300 особо нуждающихся многодетных сочинских семей получили дополнительную финансовую помощь от депутатского корпуса на общую сумму свыше 1 миллиона рублей. Сведения о наиболее социально незащищённых гражданах, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, добровольцам предоставляют органы социальной защиты, ТОСы и общественные организации, - сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.