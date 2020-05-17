2020-05-16T19:28:38+03:00
Общество

Число заболевших коронавирусом в Сочи на 17 мая 2020: в городе диагноз COVID 19 подтвержден у 239 пациентов

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Сочи на 17 мая 2020 года
Юлия БАРАНОВА
Поделиться:
С начала пандемии в Сочи диагноз коронавируная инфекция подтвержден у 239 пациентовС начала пандемии в Сочи диагноз коронавируная инфекция подтвержден у 239 пациентовФото: Юлия БАРАНОВА
Изменить размер текста:

В Сочи на данный момент коронавирусная инфекция выявлена у 239 человек.

- За последние сутки подтвердился 1 случай опасной болезни, - сообщили в оперaтивном штaбе Краснодарского крaя.

Всего за сутки в регионе коронавирус подтвержден у 92 пациентов. По данным регионального оперштаба, в обсервaторах Кубани находятся 2060 человека, в том числе 652 – в Сочи. Их состояние удовлетворительное, температура у всех в норме.

В Сочи продолжается марафон добра, в рамках которого помощь получают особо нуждающиеся жители.

- Свыше 300 особо нуждающихся многодетных сочинских семей получили дополнительную финансовую помощь от депутатского корпуса на общую сумму свыше 1 миллиона рублей. Сведения о наиболее социально незащищённых гражданах, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, добровольцам предоставляют органы социальной защиты, ТОСы и общественные организации, - сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Карантин в Краснодарском крае-2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24