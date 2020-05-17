Коронавирус в Краснодаре, последние новости на 17 мая 2020: 14 медикам скорой помощи в Армавире пересчитают доплаты "за вредность"

«КП» - Кубань» продолжает пристально следить за эпидемической ситуацией в городе и собрала последние новости о коронавирусе на 17 мая 2020 года в Краснодаре.

Кубанская столица по-прежнему считается самым "заразным" местом во время борьбы с коронавирусом. Новый день принес городу очередной прирост статистики. Еще 35 заболевших фиксируют эпидемиологи в Краснодаре. Среди инфицированных годовалый малыш и 14-летний подросток.

К слову, в аэропорт и на железнодорожный вокзал кубанской столицы продолжают прибывать гости. Из 707 человек, которые приехали в Краснодар вечером, 15 мая, 45 - помещены в обсерваторы на 14 дней.

Кроме того, вчера, 16 мая, рейсом из Ташкента в Ростов-на-Дону прибыли восемь кубанцев. Из аэропорта их привезли в Краснодар и отправили на 14-дневный карантин. Автобус для доставки жителей Краснодарского края выделил минтранс региона.

Но несмотря на то что количество заболевших коронавирусом пока велико. В городах и станицах Кубани постепенно начинает налаживаться привычная жизнь. Власти Кубани объявили в субботу, 16 мая, об открытии еще шести продовольственных рынков. На улице Уральской в Краснодаре и на трассе М4 "Дон" началась торговля саженцами, рассадой и семенами. Все в строгом соответствии с требованиями Роспотребнадзора, но жизнь продолжается. Ярмарка будет работать ежедневно с 10 до 16 часов.

После обращения медиков подстанции скорой помощи в Армавире по поводу недоплаты "коронавирусных" бонусов, сразу несколько надзорных ведомств инициировали проверки. По решению губернатора Вениамина Кондратьева главврач городской больницы Сергей Смирнов был уволен в 24 часа, а комиссия минздрава указала больнице на очевидные ошибки в расчетах. Оплату 14 медикам приказано было произвести незамедлительно.