Вслед за врачами из Армавира на невыплаты коронавирусных денег пожаловались медики из Кавказского района

Врачи скорой помощи из Кавказского района вслед за Армавиром пожаловались на то, что не получили положенных надбавок за работу с коронавирусными больными. Они попросили разъяснить ситуацию.

- Станция скорой помощи Кавказского района выплаты не получила. Просим разобраться и пояснить, когда перечислят средства, - попросили медики.

В отличие от Армавира в Кавказском районе администрация медицинского учреждения среагировала оперативно. Работникам скорой помощи пообещали выплатить надбавки до 18 мая.

- Доначисление и фактическое перечисление выплат стимулирующего характера медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция - COVID-19, за апрель будет обеспечено до конца 18 мая, - сообщили в администрации ГБУЗ «ССМП Кавказского района.

Напомним, накануне пожаловались на то, что не получили обещанных выплат, врачи скорой помощи из Армавира. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил краевому минздраву разобраться в ситуации. Также проверку невыплат медикам скорой организовала прокуратура Краснодарского края. А главного врача армавирской больницы сняли с должности.

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