Краснодарская кальянная в карантин организовала вечеринку

17 мая по социальным сетям разлетелось видео с тусовки в Краснодаре, которую организовали в карантин. На кадрах видно, что зажигательную вечеринку устроили в одной из кальянных в центре кубанской столицы. На организаторов и присутствующих на мероприятии обрушился шквал негативных комментариев с осуждениями. Сейчас ролик с вечеринкой в кальянной проверяет полиция.

- На основании выявленной в сети Интернет информации назначено проведение проверки. Участникам и организаторам подобных мероприятий грозит административная ответственность, - сообщил «КП» - Кубань» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

"Карантинная вечеринка" в кальянной Краснодара.

Стоит отметить, что сториз в Instagram с ночными танцами опубликовал сам владелец кальянной. Он рассказал, что встреча была закрытой и гостей никто не обслуживал.

- Заведение как не работало, так и не работает. Это была встреча с друзьями. Нас было меньше десяти человек. Просто прилетел друг, провел 14 дней на самоизоляции, после чего мы решили встретиться. Обслуживания гостей не проводилось. Поэтому истории выкладывались не с рабочего, а с личного аккаунта, - пояснил «Комсомольской правде» - Кубань» владелец кальянной Афган.

Возможно, владелец мог ошибиться в количестве находившихся в заведении людей, так как сам на видео отметил около 15 человек. Стоит сказать, полицейские к руководителю кальянной ещё не приезжали.