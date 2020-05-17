2020-05-17T15:07:01+03:00
Общество

На Кубани по жалобам медиков СК и прокуратура проводят проверки

В нескольких районах врачи скорой помощи заявили о невыплате коронавирусных денег
Галина КОПЫЛОВА
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В ситуациях разбираются на местахВ ситуациях разбираются на местах
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Сначала в Краснодарском крае на то, что не получили обещанных выплат, пожаловались врачи скорой помощи из Армавира. Затем к ним присоединились медики из Кавказского, Усть-Лабинского, Успенского районов и города Краснодара. Все они отметили, что коронавирусные надбавки им не приходили.

- Зaрплата медицинским работникам в регионе выплачивается 12 мая. По представленным больницами расчетам необходимый для выплаты объем финансирования был перечислен во все районы, - сообщили в минздраве Кубани.

В краснодарской БСМП уточнили, что всем сотрудникам надбавки перевели. Но после жалоб разбираются с каждым случаем.

- Больница скорой медицинской помощи произвела все полагающиеся выплаты своим сотрудникам, сталкивавшимся с подтвержденными случаями Covid-19. Согласно всем существующим нормативно-правовым документам. В каждом ином случае разбираемся индивидуально, - сообщили в пресс-службе медучреждения.

В связи с участившимися случаями жалоб о нарушениях трудовых прав медицинских работников следственный комитет и прокуратура организовали проверки.

- Территориальные прокуроры выясняют обстоятельства полноты и своевременности выплаты указанных надбавок, инициированы встречи с коллективом и руководством медицинских учреждений, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

А в пресс-службе СУ СК России по региону добавили, что по всем жалобам организованы доследственные проверки, по результатам которых будут приняты процессуальные решения.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что главврача больницы на Кубани, где персонал пожаловался на COVID-недоплаты, уволили. А медикам из Кавказского района сообщили, что выплаты перечислят до 18 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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