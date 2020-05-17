2020-05-17T22:59:11+03:00
Спорт

Игроки «Краснодара» Вандерсон и Кайо снова устроили алкогольную вечеринку в карантин

Тусовку футболисты транслировали в прямом эфире [видео]
Галина КОПЫЛОВА
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Поведение футболистов вызвало бурю негодованийПоведение футболистов вызвало бурю негодований
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Бразильские футболисты «Краснодара» Вандерсон и Кайо снова замечены на домашней вечеринке с алкоголем и кальяном. Тусовку бразильцы снимали на видео, которое транслировалось в прямом эфире в Instagram на страничке Вандерсона. В доме громко качает музыка, под которую парни разливают жидкость в бокалы. На кадрах видно, как на столе у футболистов стоят несколько стеклянных бутылок с коньяком. Также автор видео фокусирует камеру на пачке денег из тысячных купюр и пятисоток, которые лежат рядом со спиртным натюрмортом.

- Вечеринка слабее, чем у Кокорина и Мамаева, - комментировали происходящее подписчики. Там же отметился и Федор Смолов, он написал «match quality», что в дословном переводе означает «качество соответствует». Стоит отметить, что в прошлом прямом эфире Смолов написал по-английски: «Бро, ты тащишь».

Metaratings.ru: Новые кадры с вечеринок легионеров "Краснодара"..Вандерсон ведет прямой эфир. вдыхая что-то из шариков.

Поведение футболистов вызвало бурю негодований. Причем уже не первый раз. В апреле бразильцы устраивали подобную вечеринку с алкоголем. Также в прошлый раз болельщики заметили, что один из спортсменов вдыхал воздушные шарики и предположили, что это «веселящий газ», несколько лет назад ставший популярным развлечением у футболистов. Пользователи Рунета считают, такое поведение недостойным для спортсменов такого уровня.

Стоит отметить, что за прошлую тусовку во время карантина Вандерсона и Кайо наказывать не стали. В клубе отметили, что игроки находятся на самоизоляции. А тренировочный процесс начнется не раньше 31 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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