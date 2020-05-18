Коронавирус в Краснодаре, последние новости на 18 мая 2020: медикам пересчитали выплаты

«КП» - Кубань» продолжает пристально следить за эпидемической ситуацией в городе и собрала последние новости о коронавирусе на 18 мая 2020 года в Краснодаре.

Кубанская столица по-прежнему считается самым "заразным" местом во время борьбы с коронавирусом. Новый день принес городу очередной прирост статистики. Еще 20 заболевших фиксируют эпидемиологи в Краснодаре.

В общем за сутки на Кубани количество зараженных увеличилось на 95 человек, из них восемь детей, самому младшему из которых 1 год. 32 пациента находятся в больницах в тяжелом состоянии на ИВЛ. Новые зараженные появились в 20 муниципалитетах. В администрации Краснодарского края рассказали, что среди пациентов с коронавирусом числится восемь детей, начиная от года.

К слову, в аэропорт и на железнодорожный вокзал кубанской столицы продолжают прибывать гости. В течение дня на двухнедельную обсервацию направили 66 пассажиров, все они жители других регионов страны. На сегодняшний день в обсерваторах края находятся 2057 человека.

Напомним, что накануне врачи скорой помощи из Армавира пожаловались на то, что не получили обещанных выплат. После заявлений медиков прокуратура проверила эту информацию. Оказалось, что стимулирующие надбавки не были начислены своевременно. Также ведомство выявило ещё нарушения при организации выплат. После проверок врачам доначислили более 200 тысяч рублей.

После Армавира на недоплату коронавирусных денег стали заявлять медики из других муниципалитетов. В связи с участившимися случаями жалоб о нарушениях трудовых прав медицинских работников следственный комитет и прокуратура организовали проверки. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил краевому минздраву разобраться в ситуации.

Также в Краснодарском крае пересчитали выплаты врачам в связи с изменением правил начисления. В результате число медработников, которым положены доплаты за апрель, выросло больше, чем на две тысячи человек.