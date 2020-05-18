Коронавирус в Сочи, последние новости на 18 мая 2020: в городе подтверждено 8 новых случаев опасной инфекции

Из 95 новых случаев коронавируса в Краснодарском крае, в Сочи подтвержденный диaгноз COVID-19 выявлен у 8 человек. В их числе - 11-летний подросток. Об этом сообщили в оперaтивном штaбе региона.

Таким образом, за период с начала пандемии, в городе диагноз коронавируная инфекция подтвержден у 247 пациентов.

Сочинский медицинский колледж на время карантина стал городским штабом всероссийского общественного движения добровольцев в сфере здравоохранения.

- Студенты стали волонтёрами, они принимают заявки и с соблюдением всех требований по безопасности помогают тем, кому сейчас наиболее сложно, - рассказал начальник управления молодёжной политики администрации Сочи Отто Савицкий.