2020-05-18T00:26:26+03:00
Общество

Число заболевших коронавирусом в Сочи на 18 мая 2020: в городе диагноз COVID 19 подтвержден у 247 пациентов

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Сочи на 18 мая 2020 года
Юлия БАРАНОВА
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С начала пандемии в Сочи диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 247 пациентовС начала пандемии в Сочи диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 247 пациентов
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В Сочи на данный момент коронавирусная инфекция выявлена у 247 человек.

- За последние сутки подтвердился 8 случаев опасной болезни, в том числе у 11-летнего подростка, - сообщили в оперaтивном штaбе Краснодарского крaя.

Всего за сутки в регионе коронавирус подтвержден у 95 пациентов. По данным регионального оперштаба, в обсервaторах Кубани находятся 2057 человек, в том числе 619 – в Сочи. Их состояние удовлетворительное, температура у всех в норме.

В пресс-службе мэрии Сочи рассказали о помощи, которая оказывается в работникам городской сферы здравоохранения.

- Депутаты Городского собрания Сочи собрали 7 миллионов рублей на приобретение индивидуальных защитных костюмов для медиков. Меценаты закупают для медицинского персонала средства индивидуальной защиты, дезинфицирующие составы для санобработки, - рассказала представитель пресс-службы.

Она напомнила, что врачей и медсестер поддерживают и национальные общины курорта, предоставляя медработникам сбалансированные горячие обеды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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