На Кубани прогнозируют сильную засуху

Из-за рекордного паводка на севере Пермского края подтоплены поселки, под водой оказались несколько дорог. Исследователи говорят, что причинами стали проливные дожди летом и осенью прошлого года. Свою лепту внесла и аномальная жара, из-за которой стал резко таять снег. Тем временем в Краснодарском крае прогнозируют сильную засуху из-за дефицита осадков весной.

- Зима у нас была теплая, зато весна достаточно холодная. Во второй половине марта - интенсивные заморозки, низкие температуры зафиксированы в апреле, неустойчивая погода была и в мае. Кроме того, в регионе был недобор осадков, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» начальник отдела агрометеорологии краевого гидрометцентра Лидия Чернышенко. – В марте выпало всего 28% нормы осадков, в апреле еще меньше – 23%. В первой декаде мая были дожди, но, увы, из-за неравномерности не везде они поправили положение. Больше всего осадков было по юго-восточным предгорьям, совсем немного – по северным районам.

Вторая декада мая оставила Кубань без дождей. Такая ситуация не на руку аграриям. Особенно, когда начинаются полевые работы, сев, вегетация сельхозкультур.

- Наблюдается недостаток влаги в почве для растений. Наиболее ярко это проявляется на озимых культурах. Тем более, когда наступил важный период – колошение озимой пшеницы. Совсем скоро начнется цветение, формирование зерна. Так что условия складываются напряженные, - уточняет Лидия Чернышенко. – Пока засухи категории «опасного явления» нет, но некоторые районы уже на пороге. Недостаток влаги фиксируем в Северных районах края (Белая Глина, Тихорецк, Новопокровский район), а также в центральной части региона.

По словам агрометеорологов, исправить ситуацию с урожаем на Кубани помогут ливни. Но недостаточное количество осадков уже отразилось на работе аграриев.

- Погодные условия, конечно, сказались на будущем урожае. Засуха наблюдается уже длительное время - в крае с марта по вторую декаду апреля выпало критически мало осадков, в некоторых районах осадки отсутствовали полностью. Как результат есть и гибель, и частичные повреждения зерновых культур, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства сельского хозяйства Краснодарского края.

Но продовольственную безопасность края это под угрозу не ставит.

- Потребности региона, страны кубанские аграрии в любом случае обеспечат, - говорят в ведомстве. – Сейчас аграрии вместе с учеными проводят оценку состояния посевов. По необходимости они пересевают поля ультраскороспелыми и скороспелыми сортами и гибридами яровых культур (подсолнечник, соя и кукуруза). Семян для этого достаточно. Незначительные площади уже пересеяны. Кроме того, руководствуясь рекомендациями ученых, сельхозпроизводители проводят необходимые обработки сельхозкультур.