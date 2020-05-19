Коронавирус в Сочи, последние новости на 19 мая 2020: в городе подтверждено 4 новых случая опасной инфекции

Из 94 новых случаев коронавируса в Краснодарском крае, в Сочи подтвержденный диaгноз COVID-19 выявлен у 4 человек. Об этом сообщили в оперaтивном штaбе региона.

Таким образом, за период с начала пандемии, в городе диагноз коронавируная инфекция подтвержден у 251 пациента.

- Общее число заболевших на сегодняшний день составляет 2699 человек, из них 153 ребенка. Выздоровели и выписаны 1323 пациента, в том числе 62 – за последние сутки. 26 человек умерло. В тяжелом состоянии, с подключением к аппаратам искусственной вентиляции легких, находятся 37 пациентов,-сообщает региональный Минздрав.

В обсерваторах края находятся 2164 человека, температура у всех в норме, состояние удовлетворительное.

За период с начала работы выявлено 37 положительных результатов у проживающих в обсерваторах.

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