Число заболевших коронавирусом в Сочи на 19 мая 2020: в городе диагноз COVID 19 подтвержден у 251 пациента

В Сочи на данный момент коронавирусная инфекция выявлена у 251 человека.

Всего за сутки в регионе коронавирус подтвержден у 94 пациентов.

В медицинские организации региона с подозрением на коронавирусную инфекцию обратились 6730 человек, в том числе 724 ребенка. Продолжают стационарное лечение 2371 человек, из них 176 детей.

Под медицинским наблюдением в поликлиниках по месту жительства находятся 12472 человека, включая 447 детей.

- В обсерваторах региона остаются 2164 человека, температура у всех в норме, состояние удовлетворительное,- сообщает краевой Минздрав.

За время с начала пандемии выявлено 37 положительных результатов тестирования на COVID 19 у проживающих в обсерваторах.

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