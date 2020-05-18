Футбол без зрителей: расписание матчей ФК Краснодар в июне и июле 2020

Надежды на то, что российский футбол вернется летом все еще есть. Исполком РФС объявил, что сезон, прерванный из-за коронавируса, возобновится с 21 июня. Командам осталось всего восемь туров, чтобы распределить места в турнирной таблице по итогам сезона 2019/20.

Календарь матчей ФК Краснодар

– Мы сделаем все, чтобы обеспечить безопасность всех участников соревнований. К сожалению, оставшиеся матчи пройдут без зрителей – ограничения на проведение массовых мероприятий остаются в силе. Но мы уверены, болельщики поддержат свои команды из дома не менее искренне и эмоционально, – заявил президент Тинькофф РПЛ Сергей Прядкин.

Решение возобновить чемпионат поддерживают в ФК «Краснодар», который занимает третью строчку в турнирной таблице и ведет борьбу за путевку в Лигу Чемпионов.

— Мы скучаем по футболу, с нетерпением ждем возможности вернуться и заниматься любимым делом. «Краснодар» выступает за то, чтобы чемпионат был доигран и футбол вернулся на экраны. Это даст надежду на то, что жизнь скоро станет прежней, — рассказал тренер «Краснодара» Мурад Мусаев.

Расписание матчей ФК Краснодар в июне и июле 2020

Оставшиеся матчи чемпионата России по футболу пройдут с 21 июня по 22 июля. Уже известен примерный календарь матчей «Краснодара» на эти даты. Даты и время могут быть скорректированы.

21 июня. Краснодар – Динамо

28 июня. Оренбург – Краснодар

1 июля. Ростов – Краснодар

5 июля. Краснодар – Зенит

8 июля. Рубин – Краснодар

12 июля. Краснодар – Урал

15 июля. Крылья Советов – Краснодар

22 июля. Краснодар – Ахмат

ВАЖНО

Болельщики «Краснодара» смогут вернуть деньги, за уже приобретенные билеты на матчи. Информацию о порядке возврата средств опубликуют позднее.