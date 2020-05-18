Мэр Краснодара разрешит горожанам гулять и заниматься спортом после 23 мая

В Краснодарском крае по-прежнему действует карантин из-за угрозы заражения коронавирусом. Однако власти Краснодара уже рассказали о планируемых послаблениях режима самоизоляции после 23 мая.

Так, судя по словам мэра Краснодара Евгения Первышова, горожанам станут доступны прогулки и занятия спортом на улице сразу после снятия спецрежима внутри муниципалитета.

В первые недели после карантина откроются небольшие магазинчики и предприятия площадью до 400 квадратных метров.

Следующим этапом станет возобновление работы магазинов уже большей площади. Однако посещать их массово по-прежнему будет запрещено.

Частично заработают детские сады.

Последними, в планах городских властей, вернутся к прежней деятельности большие торговые комплексы, рестораны, кафе, гостиницы и школы. Однако все это будет зависеть от эпидемиологической обстановки в городе. Пока, по мнению специалистов, Краснодар является самым зараженным местом за время пандемии.

Кстати, с 23 мая общественный транспорт в городе заработает по докарантинному графику. То есть автобусы, троллейбусы и трамваи начнут ездить весь день.

- Транспорт начнет ездить с укороченным интервалом, от 8 до 18 минут, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе мэрии Краснодара. - В два раза больше водителей и кондукторов станет работать на линиях, увеличится количество единиц общественного транспорта.

Однако дезинфекция салонов и проверка здоровья сотрудников станет регулярной. От этих реалий в мэрии обещают не отказываться пока будет хотя бы минимальная угроза инфицирования пассажиров.

Кроме того, жителям Краснодара старше 65 лет рекомендуют оставаться в своих домах даже после 23 мая. А остальным необходимо будет пока носить маски и перчатки. Есть вероятность, что эти средства защиты станут обязательным аксессуаром нынешнего лета.

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Проще говоря, документ этот описывает первые этапы выхода из карантина. Все они будут осуществлены, если не ухудшится эпидобстановка в регионе (подробнее)