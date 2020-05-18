2020-05-18T13:58:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Мэр Краснодара разрешит горожанам гулять и заниматься спортом после 23 мая

Ослаблять карантин в кубанской столице начнут постепенно
Евгения ОСТРАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments2
После снятия карантина можно будет выходить на улицы Краснодара без страха попасть на карандаш мобильным патрулям. Фото: krd.ruПосле снятия карантина можно будет выходить на улицы Краснодара без страха попасть на карандаш мобильным патрулям. Фото: krd.ru
Изменить размер текста:

В Краснодарском крае по-прежнему действует карантин из-за угрозы заражения коронавирусом. Однако власти Краснодара уже рассказали о планируемых послаблениях режима самоизоляции после 23 мая.

Так, судя по словам мэра Краснодара Евгения Первышова, горожанам станут доступны прогулки и занятия спортом на улице сразу после снятия спецрежима внутри муниципалитета.

В первые недели после карантина откроются небольшие магазинчики и предприятия площадью до 400 квадратных метров.

Следующим этапом станет возобновление работы магазинов уже большей площади. Однако посещать их массово по-прежнему будет запрещено.

Частично заработают детские сады.

Последними, в планах городских властей, вернутся к прежней деятельности большие торговые комплексы, рестораны, кафе, гостиницы и школы. Однако все это будет зависеть от эпидемиологической обстановки в городе. Пока, по мнению специалистов, Краснодар является самым зараженным местом за время пандемии.

Кстати, с 23 мая общественный транспорт в городе заработает по докарантинному графику. То есть автобусы, троллейбусы и трамваи начнут ездить весь день.

- Транспорт начнет ездить с укороченным интервалом, от 8 до 18 минут, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе мэрии Краснодара. - В два раза больше водителей и кондукторов станет работать на линиях, увеличится количество единиц общественного транспорта.

Однако дезинфекция салонов и проверка здоровья сотрудников станет регулярной. От этих реалий в мэрии обещают не отказываться пока будет хотя бы минимальная угроза инфицирования пассажиров.

Кроме того, жителям Краснодара старше 65 лет рекомендуют оставаться в своих домах даже после 23 мая. А остальным необходимо будет пока носить маски и перчатки. Есть вероятность, что эти средства защиты станут обязательным аксессуаром нынешнего лета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вениамин Кондратьев подписал распоряжение о начале выхода Краснодарского края из карантина

Проще говоря, документ этот описывает первые этапы выхода из карантина. Все они будут осуществлены, если не ухудшится эпидобстановка в регионе (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Карантин в Краснодарском крае-2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
За время карантина на Кубани не сбили ни одного ребенка
В Брюховецком районе к концу мая запустят пищевой комбинат
В Курганинском районе в аварии погиб мотоциклист
На побережье Сочи появились три новых пляжа
В Краснодар в начале июня доставят 10 трамваев из партии 2020 года
На Кубани неизвестный нарушил самоизоляцию, чтобы украсть пирожки у местной жительницы
ВТБ Лизинг поставит более 1000 Lada Largus для Почты России
Мэр Краснодара о работе общественного транспорта после 23 мая: дезинфекция салонов продолжится, график изменится
На Кубани акция «Красная гвоздика» проходит в онлайн режиме
В Краснодаре столкнулись два авто
В Горячем Ключе мужчина заплатит штраф в 200 тысяч рублей за убитую косулю
Подрядчик причинил бюджету Сочи ущерб почти на 1 миллион рублей при строительстве сквера
В Туапсе мужчина забил до смерти деревянной палкой брата, который оскорбил его дочь
«Выходное пособие»: житель Сочи украл из квартиры бывшей возлюбленной сотни тысяч рублей
Кашель, слабость и температура: медработник Кавказской ЦРБ умер в ковид-госпитале Тихорецкого района
Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 18 мая 2020 года: к ИВЛ подключены 37 «тяжелых» пациентов