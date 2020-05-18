2020-05-18T18:17:46+03:00
Коронавирус Covid-19

Весенний призыв в армию в Краснодарском крае из-за коронавируса: призывникам дважды сделают тест на инфекцию

Рассказываем, как проходит весенний призыв в армию в Краснодарском крае из-за коронавируса [фото]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Весенний призыв в армию в Краснодарском крае из-за коронавируса проходит в особом режиме.Весенний призыв в армию в Краснодарском крае из-за коронавируса проходит в особом режиме.Фото: Виталий ТИМКИВ

Из-за ситуации с коронавирусом в Краснодарском крае ввели карантин, который наложил запрет на работу большого числа организаций. Но службу в армии никто не отменял. На Кубани стартовал весенний призыв. Правда, в этот раз он будет проходить в особом режиме.

- Самое главное на данный момент не допустить возникновения и распространения коронавирусной инфекции среди новых призывников и военнослужащих, - говорит «КП» - Кубань» военный комиссар Краснодарского края Александр Кузнецов. – Именно поэтому все призывные и сборные пункты на Кубани обеспечили бесконтактными термометрами, бактерицидными облучателями, тест-системами для выявления коронавируса, защитными масками и дезинфекторами.

Меры предосторожности в самом призывном пункте соблюдены ничуть не хуже, чем в больнице. Фото: Виталий ТИМКИВ

Меры предосторожности в самом призывном пункте соблюдены ничуть не хуже, чем в больнице.Фото: Виталий ТИМКИВ

Министерство обороны, по словам Александра Кузнецова, выделило более 10 тысяч тестов для призывников, старших команд и водителей.

Доставлять призывников на краевой сборный пункт будут специальным автобусом, который предварительно продезинфицируют. Все водители транспорта прежде, чем сесть за руль, пройдут обязательную термометрию, экспресс-тестирование, наденут медицинские маски.

Всю территорию призывного пункта уже обработали. Фото: Виталий ТИМКИВ

Всю территорию призывного пункта уже обработали.Фото: Виталий ТИМКИВ

Приезжать в военный комиссариат края молодые люди будут небольшими группами, чтобы кучности никакой не было.

Меры предосторожности в самом призывном пункте соблюдены ничуть не хуже, чем в больнице. Едва ступив на территорию, будущему новобранцу измерят температуру, а затем выдадут защитные маски. Затем парня необходимо преодолеть первый рубеж – барьерный. Его установили специально в соответствии с требованиями Роспотребнадзора для обследования на коронавирус. Здесь призывники сдают тест на коронавирус.

Продезинфицировали также казармы. Фото: Виталий ТИМКИВ

Продезинфицировали также казармы.Фото: Виталий ТИМКИВ

- Как только биоматериал будет взят, работник отнесет их в лаборатории, где тут же займутся исследованием. Пока специалисты будут работать с анализами, парни - ждать результатов. Впрочем, много времени это не займет – на один тест уходит порядка 15-20 минут, - говорит врач Татьяна Гончарова. - А тем временем молодые люди будут заполнять так называему. эпидемиологическую анкету, где указывают, как давно они были за пределами Краснодарского края, выезжала ли в Москву или другой региона его семья.

В коридорах, в которых также провели обработку, очередей не будет. Фото: Виталий ТИМКИВ

В коридорах, в которых также провели обработку, очередей не будет.Фото: Виталий ТИМКИВ

Только после отрицательного результата, а также выписки эпидемиологической справки будущих новобранцев отправят в дорогу к месту службы. Если тест окажется положительным, то самого молодого человека передадут медикам, а группу контактировавших с ним посадят на двухнедельный карантин в обсерватор.

В казармах во время коронавируса будет меньше призывников, чем обычно. Фото: Виталий ТИМКИВ

В казармах во время коронавируса будет меньше призывников, чем обычно.Фото: Виталий ТИМКИВ

Первые новобранцы весны по скорректированному сценарию поедут к местам службы 21-го числа. В мае из Краснодарского края на службу отправится порядка 500 срочников - это лишь 10% от запланированного числа. О том, сколько людей прибудут в армейские части в июне, будет зависеть от эпидобстановки в регионе.

Первых новобранцев весны по скорректированному сценарию ждут 21-го числа. Фото: Виталий ТИМКИВ

Первых новобранцев весны по скорректированному сценарию ждут 21-го числа.Фото: Виталий ТИМКИВ

Кстати, как только новобранцы прибудут в воинскую часть, им сделают еще один тест на коронавирус. Кроме того, рядовым придется две недели находиться на самоизоляции в казарме. Такие меры необходимы, чтобы возможная инфекция не распространилась на других служащих.

НА ЗАМЕТКУ

Для новобранцев и их родителей заработал телефон горячей линии военного комиссариата Краснодарского края: 8 (861) 224-64-22. По этому номеру можно задать сотрудникам ведомства все вопросы по организации и проведению призыва в условиях пандемии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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