2020-05-18T18:17:46+03:00
Общество

«Есть аргументированные обвинения»: Патриарх Кирилл отстранил главу Армавирской и Лабинской епархии Игнатия

Епископа перевели в Краснодар под наблюдение митрополита Исидора
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Фото: пресс-служба Армавирской епархииФото: пресс-служба Армавирской епархии
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Патриарх Кирилл отстранил от управления Армавирской и Лабинской епархией епископа Игнатия Бузина. В указе главы РПЦ говорится, что поступили сообщения, «содержащих документально аргументированные обвинения» в церковных правонарушениях архиерея.

- Рассмотрение данных обвинений передано в Высший общецерковный суд. Местом пребывания епископа Игнатия (Бузина) до рассмотрения дела в Высшем общецерковном суде определяется город Краснодар под наблюдением митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора, - говорится в сообщении пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси.

Фото: пресс-служба Армавирской епархии

Фото: пресс-служба Армавирской епархии

Отец Игнатий Бузин, в миру Константин Юрьевич Бузин, родился в Кривом Роге, однако с семи лет жил в Геленджике, учился в Новороссийском медицинском училище, а после обучался в Санкт-Петербургской духовной семинарии. Игнатий Бузин был избран главой Армавирской и Лабинской епархии в 2014 году. До этого он служил в Тихвинской епархии.

ЗА ЧТО ОТСТРАНИЛИ АРМАВИРСКОГО ЕПИСКОПА

В последние месяцы в Сети обсуждали нравственный облик 46-летнего священнослужителя. Отца Игнатия обвиняли даже в нетрадиционной сексуальной ориентации, поборах с приходов и растрате средств епархии. Кроме того, анонимно было опубликовано фото, на котором якобы изображен обнаженный епископ.

Сообщается также, что 13 мая Игнатий Бузин устроил праздничное застолье в честь дня тезоименитства, на котором присутствовали священнослужители, некоторые чиновники и бизнесмены, нарушая карантин.

Теперь во всех обвинениях будет разбираться общецерковный суд. Временное управление Армавирской епархией поручено епископу Сочинскому и Туапсинскому Герману.

СПРАВКА КП

Армавирская епархия была создана в марте 2013 года, выделившись из Екатеринодарской, и вошла в состав Кубанской митрополии. Объединяет приходы в границах Армавира, а также Гулькевичского, Курганинского, Лабинского, Мостовского, Новокубанского, Отрадненского, Успенского и Усть-Лабинского районов Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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