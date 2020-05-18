2020-05-18T18:31:55+03:00
Общество

Фонд Олега Дерипаски защитил врачей от коронавируса

В кубанские больницы поступила партия высококлассных СИЗ от «Вольного Дела»
Иван Егоров
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Фото: пресс-служба фонда "Вольное Дело".Фото: пресс-служба фонда "Вольное Дело".
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Краснодарская краевая клиническая больница №1 и Центральная районная больница Усть-Лабинска получили от фонда «Вольное Дело» партию средств индивидуальной защиты для врачей, работающих в «красной зоне». При поддержке фонда Краснодарская краевая больница также готовится начать применение технологии переливания больным COVID-19 плазмы крови с антителами к коронавирусу.

Обе больницы в настоящее время находятся на передовой борьбы с коронавирусом, их перепрофилировали в инфекционные госпитали. Усть-Лабинская ЦРБ принимает больных COVID-19 из пяти районов Краснодарского края, Краснодарская краевая больница №1 — со всей Кубани. Врачи и младший медперсонал этих больниц каждый день подвергаются повышенному риску заражения, входя в «красную зону». Чтобы свести риск к минимуму, врачам необходимы специальные защитные костюмы, маски-респираторы, очки, шапочки, бахилы и перчатки. Без этих средств у медиков просто нет шансов избежать заражения. А значит, их дефицит ставит здоровье врачей под угрозу.

Фото: пресс-служба фонда "Вольное Дело".

Фото: пресс-служба фонда "Вольное Дело".

- Мы ведем круглосуточный приём пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию. Опыт последних месяцев показал, что самому высокому риску заболевания COVID-19 подвергаются медицинские работники. Поэтому защитные средства, позволяющие работать в «красных зонах», в буквальном смысле спасают жизни наших коллег и помогают нам качественно и добросовестно оказывать пациентам медицинскую помощь, — комментирует заместитель главврача инфекционного госпиталя Усть-Лабинска Елена Туник.

Россия готовится к постепенной отмене режима самоизоляции, однако до окончательной победы над вирусом еще далеко. Люди будут продолжать болеть, а врачи — спасать их жизни, подвергая риску свои. Потребность в средствах индивидуальной защиты сохранится у медицинских учреждений еще долгое время. Для того, чтобы врачи могли продолжать работать в сложной эпидемиологической обстановке, фонд Олега Дерипаски «Вольное Дело» передал в краевую больницу №1 и Центральную районную больницу Усть-Лабинска партию СИЗ: 5000 противочумных костюмов, 6000 респираторов, 4000 очков, а также 5000 пар бахил.

- Это исключительно нужная и своевременная помощь. Пандемия не закончится ни сегодня, ни в ближайшее время, и врачи, работающие с инфицированными пациентами, должны быть защищены. Это обязательное условие, это мировой стандарт. Вместе с фондом «Вольное Дело» мы также работаем над тем, чтобы начать использовать на Кубани технологию переливания больным COVID-19 плазмы с антителами,— прокомментировал главврач Краснодарской Краевой клинической больницы №1, доктор медицинских наук Владимир Порханов.

За время пандемии в России фонд «Вольное Дело» направил более миллиона медицинских масок и других средств индивидуальной защиты в российские регионы и более 350 000 СИЗ — в московские больницы, где заболевших сейчас больше всего. Фонд также передал регионам двенадцать автомобилей скорой помощи и запустил онлайн-программу дистанционного обучения врачей работе с ИВЛ и лечению респираторных заболеваний.

Фото: пресс-служба фонда "Вольное Дело".

Фото: пресс-служба фонда "Вольное Дело".

В апреле фонд Олега Дерипаски передал Усть-Лабинской ЦРБ 14 аппаратов ИВЛ и установил в общественных местах города инновационные санитайзеры для бесконтактной обработки рук антисептиком и измерения температуры. Более 1200 одиноких пожилых жителей Усть-Лабинского района получили от фонда продуктовые наборы. Любой житель района может бесплатно получить в фонде многоразовые медицинские маски.

Фонд поддержки социальных инноваций «Вольное Дело» — одна из крупнейший в России организаций в области социальных проектов, благотворительности и волонтёрства. Фонд поддерживает образование и науку, помогает сохранять культурно-историческое наследие страны. За 20 лет работы его благополучателями стали больше ста тысяч человек и более 1200 организаций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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